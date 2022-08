Bộ ảnh Trung thu ấn tượng của Bảo Hà và Quán quân 'The Next Face' - Stephen Nguyễn

Bảo Hà hiện đang là người mẫu nổi bật của thời trang Việt hai năm gần đây bởi thần thái, phong cách chuyên nghiệp, đặc biệt là chiều cao 1,68 m ấn tượng khi chỉ mới ở độ tuổi 13. Bảo Hà khi bé cũng mong ước mình trở thành những nhân vật như cô tiên, chị Hằng..., do vậy, vào dịp Trung thu lần này, Bảo Hà đã mạnh dạn đầu tư để tung ra một bộ ảnh mới cùng Stephen Nguyễn - người mẫu nam đoạt giải Quán quân của The Next Face mùa 1 năm 2021, mang nét đẹp truyền thống dân tộc kết hợp với thời trang và hóa thân thành những nhân vật trong cổ tích.

Bộ ảnh gồm 4 concept (ý tưởng) khác biệt mang màu sắc văn hóa dân gian khi áp dụng các gam màu lễ hội của Việt Nam như cam, đỏ, xanh... để tạo nên những bức tranh, câu chuyện về một mùa tết Trung thu.

Ở concept đầu tiên, có một "chị Hằng" - Bảo Hà với chiếc váy đỏ khoe vai trần gợi cảm và kiểu tóc độc đáo cùng "thỏ ngọc" Stephen cá tính “khuấy động” cung trăng. Với những họa tiết vân mây truyền thống, hoa sen cùng lối make-up có phần sắc sảo, Bảo Hà và Stephen Nguyễn đã tái hiện hình ảnh chị Hằng, thỏ ngọc một cách khác biệt, đầy cá tính, độc đáo.





Ở concept thứ hai, Bảo Hà đã “rủ rê” Stephen hóa thành “tiên sen” với trang phục tone xanh lá cùng phụ kiện da và phần tóc hơi hướng “nổi loạn”.

Đến concept thứ ba, trang phục của Stephen và Bảo Hà diện mang đậm hơi thở dân tộc với họa tiết hoa bướm, hoa văn thổ cẩm.

Với concept cuối cùng, Bảo Hà quyết định dành concept này để thỏa lòng mong ước được trở thành nàng tiên chốn cung trăng của mình. Với gam màu cam vàng - màu sắc đặc trưng của trang phục dân gian, Bảo Hà khoác lên mình chiếc váy xếp tầng với phần cổ chữ V thướt tha cùng kiểu tóc tết cá tính và background cung trăng.

Mặc dù cả hai người mẫu Bảo Hà và Stephen Nguyễn đều khoác trên mình những thiết kế hiện đại, cá tính nhưng tổng thể bộ ảnh lại mang hơi hướng truyền thống lồng ghép những họa tiết, background, phụ kiện mang yếu tố dân gian.