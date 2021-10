Bộ ba 'Diên Hi công lược' tái hợp trong phim mới

Trong tháng 10 này, bộ phim Gia truyền dự kiến sẽ là cuộc tái ngộ hấp dẫn ở kiếp khác của “bộ ba vàng” Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Tần Lam của Diên Hi công lược.

Trang 163 nhận định, dù Diên Hi công lược đã bị gỡ khỏi các nền tảng chiếu phim ở Trung Quốc nhưng sức hút của tác phẩm này vẫn còn rất lớn. Do đó, Vu Chính đã tìm mọi cách để ăn theo tác phẩm cung đấu thành công hàng đầu năm 2018. Các phim gần đây của nhà biên kịch tai tiếng đều có vài diễn viên từ Diên Hi công lược góp mặt như Hạo Lan truyện - Nhiếp Viễn, Ngô Cẩn Ngôn, Liệt hoả quân giáo - Hứa Khải, Li ca hành - Hứa Khải, Thượng thực - Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn… nhưng không thu được kết quả như mong đợi. Do đó Gia truyền dự kiến lên sóng trong tháng này được gửi gắm nhiều hy vọng, trước hết vì quy tụ ba gương mặt chủ lực là Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Tần Lam.

Phim lấy bối cảnh cuối những năm 1920, người con trai duy nhất của gia tộc giàu có Dịch Trung Kiệt kiên trì theo học Y khoa mà không nối nghiệp gia đình. Điều này khiến ba người con gái Dịch Trung Linh, Dịch Trung Ngọc, Dịch Trung Tú phải gánh vác việc kinh doanh. Ba cô gái cùng cha khác mẹ lớn lên trong môi trường khác nhau nên tính cách cũng khác biệt. Vì chuyện thừa kế nên giữa ba chị em nảy sinh mâu thuẫn. Cha của họ, Dịch Hưng Hoa là doanh nhân nhạy bén, kiếm được nhiều tiền của nhờ nắm bắt thời cuộc. Tuy nhiên, năm 1941 quân Nhật chiếm đóng Thượng Hải đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh. Ông Dịch bị giết vì ủng hộ hoạt động yêu nước. Từ đó, những người con phải đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, thực hiện ước nguyện chấn hưng đất nước được ấp ủ từ lâu của cha mình.

Nhiều khán giả hy vọng Gia truyền sẽ bù đắp những tiếc nuối trong Diên Hi công lược vì mối quan hệ giữa các nhân vật có nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên là tình cảm chị em giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn trên phim. Trong thời Thanh, tuy Phú Sát Hoàng hậu thương yêu Nguỵ Anh Lạc như em gái nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách chủ nhân và người hầu. Do đó trong phim mới, cả hai thực sự trở thành chị em ruột có quan hệ thân thiết. Tính cách từ phim trước được giữ nguyên sang phim sau, Tần Lam vào vai chị cả tính tình hiền dịu, Ngô Cẩn Ngôn thì thông minh, hoạt bát, từ nhỏ được nhà ngoại nuôi dưỡng ở Nam Dương. Ngoài ra, Nhiếp Viễn và Tần Lam nối tiếp duyên nợ đã bị đứt gãy giữa chừng từ phim trước cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn của Gia truyền. Còn Ngô Cẩn Ngôn có dịp đóng cặp với người mới là diễn viên Hàn Canh.





Từ sau vai Phú Sát Hoàng hậu nhu nhã nhưng đoản mệnh, Tần Lam được rất nhiều người yêu mến. Trong gần 17 năm đóng phim, cô đã nhiều lần thể hiện nhân vật bối cảnh Dân quốc nên vai diễn Dịch Trung Linh không phải thử thách lớn. Gần đây cô cũng thành công khi đóng cặp với đàn em nhỏ hơn 19 tuổi Vương Hạc Đệ trong phim Cuộc sống của phái lí trí.

Ngược lại Ngô Cẩn Ngôn vẫn không thoát khỏi cái bóng của Nguỵ Anh Lạc dù liên tục đóng phim mới. Thậm chí hai lần tái hợp với Nhiếp Viễn trong phim bối cảnh cổ trang Hạo Lan truyện hoặc hiện đại Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa cũng đều bị đánh giá rất thấp. Bộ phim vừa lên sóng là Nữ hoàng mặc cả kết hợp với Lâm Canh Tân còn nhận cơn bão một sao trong những tập đầu. Ngô Cẩn Ngôn từng là ngôi sao vụt sáng trong một đêm nhưng lại gặp nhiều tai tiếng đời tư cũng như lối diễn xuất một màu. Mặc mọi lời chê bai, Vu Chính tiếp tục ưu ái “gà cưng”, hy vọng sẽ tạo nên “cơn địa chấn” mới như từng có với Diên Hi công lược khi có sự trợ giúp của dàn diễn viên tài năng. Chẳng thế mà nhà biên kịch kiêm sản xuất này không nỡ đóng trang Weibo gần 300.000 người theo dõi của phim theo tiết lộ của trang QQ. Thay vào đó là ẩn hết nội dung cũ và thay bằng hình ảnh của phim Gia truyền.

Ngoài yếu tố dàn diễn viên quen thuộc, phim hứa hẹn hấp dẫn bởi phần mĩ thuật đẹp mắt như hầu hết các phim do Vu Chính sản xuất. Từ nội thất trong từng cảnh quay tại phim trường Hoành Điếm cho đến trang phục của diễn viên đều được chăm chút kĩ lưỡng từng chút một. Với nguyên tắc tôn trọng thẩm mĩ lịch sử nên Vu Chính đã để cho các diễn viên nữ trang điểm kiểu lông mày lá liễu thời kì đầu thế kỉ 20. Tạo hình của các người đẹp ban đầu làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều khán giả chê bai đôi lông mày kéo dài đến tận mang tai khiến các nhân vật nữ trông rất kì dị. Nhưng cũng giống như Diên Hi công lược từng tạo sóng gió dư luận với phần ba chiếc khuyên tai lạ mắt của các phi tần, Vu Chính kiên quyết giữ tạo hình cho các nữ diễn viên theo sát tư liệu lịch sử. Phim khởi quay từ tháng 10.2019 nên đã có hai năm chỉnh sửa hậu kì cẩn thận.