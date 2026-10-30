Bộ ba 'hot girl' đình đám Hà thành giờ ra sao?

Sau 15 năm kể từ khi thành lập nhóm nhạc B.Sily, 3 thành viên gồm Emily, Huyền Baby và Hạnh Sino cùng góp giọng trong ca khúc Gì em cũng biết, thuộc album đầu tay TWINFLAME của Emily. Màn tái hợp gợi nhắc một thời "hot girl" Hà thành lấn sân ca hát với những ngã rẽ cuộc đời khác nhau.

Năm 2011, Emily, Huyền Baby và Hạnh Sino thành lập B.Sily, hướng đến hình ảnh nhóm nhạc nữ trẻ trung, năng động. Thời điểm ấy, cả ba đều được biết đến trong cộng đồng giới trẻ Hà Nội nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang và hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nhóm chỉ hoạt động khoảng một năm rồi tan rã, mỗi thành viên lựa chọn con đường riêng. Dù thời gian hoạt động không dài, cái tên B.Sily vẫn được nhắc lại mỗi khi ba thành viên hội ngộ.

Bộ 3 "hot girl" Hà Thành đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt trong sản phẩm âm nhạc mới của Emily Ảnh: NVCC

Emily trở lại với album đầu tay

Cuối tháng 10.2026, bộ ba tái hợp sau 15 năm trong dịp Emily đánh dấu bước tiến mới trên con đường âm nhạc. Sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình và đồng hành cùng chồng là rapper BigDaddy, nữ ca sĩ trở lại với TWINFLAME - album gồm tám ca khúc, phát triển từ đĩa đơn OSCAR.

Được biết, Huyền Baby và Hạnh Sino gần như đồng ý ngay khi nhận được lời mời từ Emily. Hai nữ nghệ sĩ cho biết lời nhắn được gửi trong nhóm trò chuyện riêng của ba người, mở ra cơ hội tái hợp sau nhiều năm. Họ xem đây là dịp gặp lại nhau trong phòng thu và ôn lại kỷ niệm của B.Sily.

Trong bộ ba, Huyền Baby là người có bước chuyển rõ rệt từ hoạt động nghệ thuật sang đời sống gia đình và kinh doanh. Cô từng tham gia Miss Teen 2008, sau đó thử sức với âm nhạc cùng B.Sily. Năm 2013, Huyền Baby kết hôn và dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên để tập trung cho gia đình, đồng thời phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Dù mỗi người có sự nghiệp riêng song dàn người đẹp vẫn theo dõi, ủng hộ nhau trong các dự án Ảnh: NVCC

Sau 15 năm, bà mẹ hai con vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ hình ảnh sang trọng, trẻ trung. Năm 2023, cô trở lại qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thu hút chú ý khi tái xuất sau thời gian dài ít hoạt động nghệ thuật. Sự trở lại này giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của cựu "hot girl", không chỉ gắn với hình ảnh người đẹp đời đầu.

Hạnh Sino cũng từng được biết đến qua Miss Teen 2008, ca hát và diễn xuất. Sau B.Sily, cô tiếp tục theo đuổi âm nhạc, từng tham gia The Remix năm 2016 cùng Emily và phát hành một số sản phẩm riêng. Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật không trở thành trọng tâm lâu dài của cô.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên hồi 2024, Hạnh Sino chia sẻ việc chuyển hướng sang kinh doanh xuất phát từ sở thích với thời trang, làm đẹp và mong muốn lập nghiệp tại TP.HCM. Cô cho biết không quá áp lực khi Emily và Huyền Baby được chú ý nhiều hơn trong lĩnh vực giải trí, đồng thời vui khi hai người bạn thân đạt được thành công riêng.

Ở hiện tại, Emily tiếp tục theo đuổi âm nhạc, Huyền Baby duy trì sức hút qua các chương trình giải trí và hoạt động kinh doanh, còn Hạnh Sino dành phần lớn thời gian cho công việc riêng và gia đình. Ba lựa chọn khác nhau khiến màn tái hợp trong Gì em cũng biết không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những phụ nữ đã đi qua nhiều chặng đường.