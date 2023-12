Bộ ba trò chơi GTA cổ điển sắp cập bến Netflix

Theo GadgetMatch, nếu đang tìm kiếm những trò chơi nhẹ nhàng hơn giữa vô số những bom tấn được phát hành trong năm nay, hãy tìm đến thư viện trò chơi đang ngày càng phát triển của Netflix. Theo đó, trong tháng tới, nền tảng phát trực tuyến sẽ bổ sung thêm nhiều tựa game đáng chú ý, cụ thể là bộ sưu tập Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition của Rockstar Games sẽ xuất hiện trên Netflix vào tháng 12.

Mặc dù không nổi trội như GTA 5, nhưng bộ sưu tập này mang đến ba trong số những tựa game mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu gồm Grand Theft Auto III, Vice City và San Andreas. Ba trò chơi này đại diện cho một kỷ nguyên mà Rockstar Games có sự thống trị mạnh mẽ nhất trong thể loại thế giới mở. Được phát hành vào năm 2021, bộ sưu tập đã cung cấp loạt trò chơi cổ điển dành cho các hệ thống hiện đại với đồ họa được nâng cấp.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sắp có trên Netflix ROCKSTAR GAMES

Việc bổ sung Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition là một thành công lớn với Netflix. Mặc dù danh mục trò chơi của nền tảng này đã có những bản hit được công nhận (chẳng hạn như Spiritfarer và Into the Breach), nhưng mảng trò chơi của Netflix vẫn chưa phát triển lớn mạnh như công ty mong muốn. Động thái này có khả năng sẽ giúp nâng cao giá trị của nền tảng với người đăng ký.

Đối với Rockstar Games, sự bổ sung này đến vào thời điểm không thể tốt hơn. Khi công ty đã xác nhận rằng họ sẽ phát hành đoạn trailer đầu tiên cho phần GTA 6 đang được nhiều người chờ đợi vào tháng 12.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sẽ ra mắt trên Netflix bắt đầu từ ngày 14.12. Giống như tất cả các trò chơi khác của Netflix, bộ ba trò chơi này được cung cấp miễn phí cho tất cả người đăng ký dịch vụ của nền tảng.