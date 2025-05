Bỏ bằng tốt nghiệp THCS tiết kiệm khoảng 14 tỉ đồng mỗi năm

Dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật Giáo dục quy định bỏ bằng tốt nghiệp THCS và giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường THCS, hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục THCS xác nhận hoàn thành chương trình THCS cho học sinh, thay cho việc trưởng phòng GD-ĐT cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp như hiện nay.

Bộ GD-ĐT cho rằng việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS sẽ giảm chi phí khoảng 14 tỉ đồng mỗi năm ẢNH: M.C

Theo Bộ GD-ĐT, việc bỏ cấp bằng THCS giúp giảm chi phí liên quan đến việc in ấn, cấp phát, quản lý bằng tốt nghiệp THCS. Theo theo thống kê của ngành giáo dục, hằng năm trung bình có khoảng 1.400.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chi phí cho 1 phôi văn bằng là 5.000 đồng/phôi, chi phí in, quản lý cấp phát bằng là 5.000 đồng/văn bằng. Ước tính, chi phí để in, cấp phát, quản lý bằng tốt nghiệp THCS là 14 tỉ đồng/năm.

Bộ GD-ĐT cũng cho rằng, việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS sẽ thể chế hóa kịp thời chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý nhà nước. Việc trao quyền cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong xác nhận, cấp bằng là bước đi cụ thể trong phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa T.Ư và địa phương, giữa cơ quan quản lý và cơ sở thực thi.

Đồng thời, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu lực điều hành, góp phần xóa bỏ khâu trung gian hành chính không cần thiết, rút ngắn quy trình, giảm áp lực cho cơ quan quản lý, đồng thời tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các nhà trường.

"Bỏ bằng tốt nghiệp THCS phù hợp với bản chất của phổ cập giáo dục THCS là chính sách xã hội, không phải là hệ thống đào tạo có đầu ra bằng cấp. Việc xác nhận hoàn thành chương trình học là đủ để phục vụ phân luồng, chuyển cấp, không cần thiết duy trì cơ chế cấp bằng hành chính", Bộ GD-ĐT thuyết minh.

Cạnh đó, bỏ bằng tốt nghiệp THCS cũng được Bộ này đánh giá tiệm cận thông lệ quốc tế, tạo điều kiện hội nhập. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Phần Lan, Canada không cấp bằng tốt nghiệp THCS mà giao quyền xác nhận kết quả học tập cho hiệu trưởng, sử dụng như căn cứ học tiếp lên bậc cao hơn hoặc định hướng nghề nghiệp.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, bỏ bằng tốt nghiệp THCS không ảnh hưởng đến quyền và cơ hội học tập của người học. Việc thay thế cấp bằng bằng xác nhận hoàn thành chương trình vẫn bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý cho người học chuyển cấp, học nghề hoặc học tiếp theo nguyện vọng.