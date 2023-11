Bộ binh Israel áp sát bệnh viện Gaza

Israel và lực lượng Hamas tiếp tục giao tranh khốc liệt khắp TP.Gaza. Theo Hãng tin Al-Jazeera, Hamas công bố đoạn clip cho thấy các tay súng của họ cố thủ bên trong những tòa nhà bị đánh bom và khai hỏa súng phóng lựu, súng chống tăng về phía các xe tăng Israel. Trong khi đó, tờ The Times of Israel sáng qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát Dải Gaza, trong lúc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiến tới kiểm soát toàn bộ TP.Gaza. Tuyên bố này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.



Tình huống ngặt nghèo ở bệnh viện

Hiện ngày càng khó liên lạc với người ở Gaza, đặc biệt là khu vực miền bắc, nơi có TP.Gaza và Bệnh viện al-Shifa. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MDF, trụ sở Pháp) cho hay đã xoay xở gọi điện cho một bác sĩ giải phẫu của tổ chức này ở Bệnh viện al-Shifa. Vị bác sĩ cho biết bệnh viện lâm vào tình trạng không điện nước, không thức ăn. "Cổng chính đang la liệt thi thể người và có cả người bị thương, chúng tôi không thể mang họ vào bệnh viện. Khi chúng tôi điều xe cứu thương đến, chỉ cách cổng vài mét, họ (Israel) lại bắn vào xe cứu thương", bác sĩ trên kể lại và thêm rằng có một tay súng bắn tỉa đang phục sẵn ngoài cổng. Đội ngũ y bác sĩ chỉ đồng ý rời đi với một điều kiện là các bệnh nhân được di tản trước.

Xe tăng Israel ở Gaza ngày 14.11 Reuters

"Có khoảng 600 bệnh nhân nội trú, 37 bệnh nhi, một số cần chăm sóc đặc biệt (ICU), chúng tôi không thể bỏ mặc họ. Chúng tôi cần được bảo đảm có một hành lang an toàn, vì chúng tôi thấy một số người tìm cách rời Bệnh viện al-Shifa nhưng bị giết hại, bị ném bom, bị bắn tỉa", theo lời bác sĩ của MDF. Và đến hôm qua, các xe tăng, xe bọc thép của Israel đã đến trước cổng bệnh viện. "Xe tăng tập kết trước bệnh viện. Chúng tôi trong tình trạng hoàn toàn bị vây hãm. Đây là khu vực dân sự. Chỉ có bệnh nhân, bác sĩ và dân thường bên trong bệnh viện. Hãy ngăn chặn điều khủng khiếp ở đây", AFP dẫn lời bác sĩ phẫu thuật Ahmed El Mokhallalati kêu cứu qua điện thoại.

Đề xuất thả con tin để ngừng bắn

Lần đầu tiên lên tiếng sau khi xảy ra tình trạng nguy khốn ở bệnh viện, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua nhấn mạnh các bệnh viện phải được bảo vệ. Nhà lãnh đạo kêu gọi đồng minh Israel hãy sử dụng biện pháp bớt công kích hơn đối với bệnh viện, theo Reuters. Trong khi đó, người phát ngôn IDF Peter Lerner cùng ngày kiên trì cho rằng Bệnh viện al-Shifa là "đầu não" điều phối năng lực chỉ huy và kiểm soát của lực lượng Hamas.

Các binh sĩ Israel đang di chuyển ở một địa điểm không công bố ngày 14.11

Dù vậy, ông Lerner cho hay quân đội Israel đang giữ khoảng cách và thử tổ chức sơ tán dân thường khỏi bệnh viện. Theo đó, IDF tìm cách cung cấp các lồng ấp dành cho trẻ sinh non ở bệnh viện này, theo sau lời kêu gọi khẩn thiết của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Một số hình ảnh do bệnh viện cung cấp cho thấy toàn bộ trẻ sinh non đều được đưa khỏi lồng ấp vì không có điện.

Cũng trong hôm qua, Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas, cho biết sẵn sàng trả tự do cho tối đa 70 con tin là phụ nữ và trẻ em để đổi lại lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày tại Gaza. "Chúng tôi nói với phía trung gian (Qatar) rằng chúng tôi có thể thả 50 con tin và có thể tăng số lượng lên 70 để ngừng bắn trong 5 ngày", Reuters dẫn lời người phát ngôn Lữ đoàn al-Qassam, Abu Ubaida. Theo ông Ubaida, Israel trước đó yêu cầu đổi 100 con tin. Tại Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng Washington mong đợi giai đoạn ngừng bắn kéo dài vài ngày chứ không phải vài giờ nếu Hamas thả con tin.

IDF tuyên bố đã tấn công 200 mục tiêu trong 24 giờ tính đến chiều qua. Trong chiến dịch bộ binh, các đơn vị IDF cho hay phát hiện một trục đường hầm bên trong một đền thờ Hồi giáo. Theo sau chỉ dẫn của bộ binh, các tiêm kích và trực thăng IDF tiêu diệt một cứ điểm của Hamas, là nơi phóng tên lửa chống tăng về phía bộ binh Israel.