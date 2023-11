Bố cáo về việc thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW IMAGE VIỆT NAM

Trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi của công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh:

Bán buôn thực phẩm (Mã ngành: 4632); Bán buôn đồ uống (Mã ngành: 4633); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Mã ngành: 4649); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành: 4659); Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4722); Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4759); Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4773); Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4799); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210).

Người đại diện pháp luật: Bà Phạm Thị Ngọc Dung

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 (mười lăm tỉ) đồng Việt Nam

Về mặt pháp lý, việc đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quan hệ dân sự, giao dịch kinh tế nào của Công ty TNHH Care For Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam). Toàn bộ các quyền và nghĩa vụ sẽ được Công ty TNHH Care For Việt Nam tiếp tục kế thừa và đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

CÔNG TY TNHH CARE FOR VIỆT NAM cam kết quy tắc tuân thủ nhất quán trong mọi phát ngôn và hành động của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam.