Bỏ cọc đấu giá đất, có thể bị cấm tham gia tới 5 năm

Dự thảo luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đề xuất nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên thành từ 20 - 50% giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Đồng thời, bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng "bỏ cọc", tối đa đến 5 năm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn ẢNH: QUOCHOI.VN

Tránh tình trạng "cấm chỗ này lại đi chỗ khác"

Thảo luận tại tổ ngày 19.10, đại biểu Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, đề cập tình trạng thông đồng, dìm giá, thổi giá trong đấu giá đất hoặc khoáng sản.

Không chỉ tác động tiêu cực đến thị trường, hành vi trên còn gây lãng phí nguồn lực cho việc tổ chức cuộc đấu giá, đôi khi khiến các cơ quan lúng túng, xử lý hậu quả rất khó khăn.

Do vậy, ông Mẫn ủng hộ các chế tài nghiêm khắc được đưa ra tại dự thảo, gồm việc nâng mức đặt tiền trước trong đấu giá đất lên 20% - 50%.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đồng tình giải pháp cấm tham gia đấu giá trong một thời gian nhất định với người bỏ cọc đấu giá. Song, ông lưu ý phải tránh tình trạng "cấm chỗ này lại đi chỗ khác".

Dẫn kinh nghiệm từ lĩnh vực xử lý vi phạm an toàn giao thông, ông Mẫn cho rằng phải có sự kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm phạm vi cấm được triển khai trên toàn quốc.

Phản hồi đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết các cơ sở dữ liệu đang dần hoàn thiện, trong đó sẽ chú trọng phát triển hệ thống đấu giá trực tuyến sử dụng chung toàn quốc.

Song song đó là tiếp tục hoàn thiện Cổng đấu giá tài sản quốc gia, nhằm tập hợp toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến tất cả các vấn đề về đấu giá.

Theo Bộ trưởng, khi các cơ sở dữ liệu hoàn thiện, thông tin cấm một tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá do có hành vi thông đồng, dìm giá, thổi giá… sẽ được liên thông tới gần 500 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động.

"Chỉ cần vào cơ sở dữ liệu là biết đã bị cấm hay chưa, thời hạn cấm bao lâu, lịch sử vi phạm như thế nào", Bộ trưởng nói và cho biết việc này "hoàn toàn trong tầm tay, đã có thể làm được".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: QUOCHOI.VN

Thông đồng, dìm giá, "quân xanh, quân đỏ" gây bức xúc

Cùng cho ý kiến thảo luận về luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giải pháp phòng, chống hành vi thông đồng, dìm giá, "quân xanh, quân đỏ", bỏ cọc. Đây là vấn đề gây bức xúc, liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ tài sản công.

Dự thảo luật đề xuất nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá đất ở cho cá nhân lên 20% - 50%. Chủ tịch Quốc hội đề nghị áp dụng có chọn lọc với tài sản dễ bị thao túng.

Đồng thời, cần bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm như tiết lộ danh sách, hồ sơ người tham gia trước thời điểm công khai; can thiệp, chỉ đạo trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá và đấu giá viên…

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc hoặc có hành vi thông đồng. Danh sách những người vi phạm cần được công khai trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đẩy mạnh đấu giá trực tuyến và chuyển đổi số thực chất, an toàn; ưu tiên hình thức trực tuyến cho các loại tài sản; bổ sung hành vi nghiêm cấm can thiệp hệ thống, gian lận công nghệ và giảm tối đa thủ tục hành chính không còn phù hợp trên môi trường số…