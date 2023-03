Bộ Công an bàn giao 40 xuồng chống thiên tai cho Công an Thừa Thiên - Huế

Ngày 30.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa tiếp nhận nhiều xuồng máy, phao bè từ Bộ Công an, nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự trên đường thủy.



Công an Thừa Thiên - Huế tiếp nhận 40 chiếc xuồng máy từ Bộ Công an N.X

Theo đó, Bộ Công an đã cấp 40 chiếc xuồng máy có công suất 15 CV và 30 phao bè để Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trang bị cho công an các xã, phường có địa hình thấp trũng.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là loại phương tiện có ưu điểm nhỏ gọn, cơ động, dễ sử dụng để phục vụ công tác xử lý các sự cố, nhanh chóng di dời người, tài sản từ vùng thấp lên vùng cao, phù hợp với công tác phòng, chống lụt, bão.

Công an Thừa Thiên - Huế kiểm tra, lắp đặt các xuồng máy vừa tiếp nhận N.X

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường thêm 20 xuồng composite gắn máy cho công an các đơn vị địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã kiểm tra, lắp đặt và chủ động bố trí phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai khi có yêu cầu.