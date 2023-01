Bộ Công an bắt cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia

Tối 5.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia để làm rõ tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Theo trung tướng Tô Ân Xô đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 41 bị can, trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ... để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bị bắt về tội “nhận hối lộ”.

Gần đây nhất, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19, nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỉ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.