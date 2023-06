Bộ Công an cảnh báo hội ‘năng lượng gốc’, hấp thụ để chữa bách bệnh

Sáng 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì cuộc họp. Phiên họp cũng có mặt đầy đủ lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để giải đáp những câu hỏi của phóng viên.

Tại buổi họp báo, đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) Bộ Công an, cho biết trước khi báo chí phản ánh, Bộ Công an đã nắm được thông tin và tình hình hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam" do một người tên Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ vào năm 2016.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo TRẦN CƯỜNG

Đại tá Dũng cho hay, Lê Văn Phúc tự nhận là người được lựa chọn để kết nối với nguồn "năng lượng gốc" ngoài không gian vũ trụ và đưa nguồn năng lượng này vào cơ thể để nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích hoạt các tế bào gốc, giúp thể chất và tinh thần được hoàn thiện.

Quá trình tuyên truyền, Phúc đề cập nhiều nội dung liên quan tâm linh, tín ngưỡng, quan niệm thế giới vô hình song hành cùng với mỗi cuộc sống của con người. Bệnh tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hiện tại là do họa và nghiệp từ kiếp trước, cuộc chiến tranh Việt Nam là do hậu quả từ những việc làm trước đó…

Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng A02, cảnh báo về nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam" TRẦN CƯỜNG

Tại Việt Nam, Phúc mở rộng hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam" để tuyên truyền việc tiếp nhận "năng lượng gốc" có thể chữa bách bệnh. Ngoài ra, Phúc lợi dụng một số giáo lý của các tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu mang màu sắc mê tín, dị đoan và đã lôi kéo được số lượng lớn người Việt Nam tham gia học tập, tiếp nhận "năng lượng gốc" cũng như tham gia hoạt động khác.

Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công an các địa phương tổ chức xác minh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính của những người lôi kéo, tập trung sinh hoạt trái phép.

Ngoài ra, đại tá Dũng cho biết Bộ Công an đã trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành chức năng quản lý nhà nước để xác định tính chất các hoạt động có yếu tố mê tín, dị đoan làm căn cứ để các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động người dân không tin theo; phải tuân thủ pháp luật và không có hành vi gây phức tạp an ninh, trật tự.

Theo đại tá Dũng, Bộ Công an đã chỉ đạo xác minh về thông tin nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nếu có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định pháp luật.