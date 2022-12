Bộ Công an cảnh báo trò mạo danh sĩ quan nước ngoài để lừa tiền

Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện nay tội phạm giả mạo người nước ngoài, tự nhận là sĩ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự... không có người thân và thông qua mạng xã hội để làm quen, tiếp cận nạn nhân. Các đối tượng này sau thời gian trò chuyện, tạo dựng niềm tin sẽ lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng nhờ nhận, quản lý, lưu giữ.

Khi nạn nhân đồng ý, bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế... để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực... để chiếm đoạt. Vì cả tin và bị hấp dẫn bởi món quà giá trị cao, không ít người Việt đã sa bẫy và nhiều lần đóng các khoản tiền theo yêu cầu của kẻ gian nhưng thực tế không nhận được gì. Chỉ tới khi bị mất số tiền lớn, nạn nhân mới vỡ lẽ và báo với cơ quan chức năng.

Đây là chiêu trò không mới, được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện đại chúng nhưng kẻ gian vẫn áp dụng thành công. Trong những "vỏ bọc" cũ, chúng thường vào vai Việt kiều, người nước ngoài với vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm, chiếm lòng tin của "con mồi".





Phương thức tiếp cận và liên lạc chủ yếu qua các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Sau khi mục đích hoàn thành, màn kịch cũng kết thúc bằng việc các đối tượng xóa sạch mọi liên kết, tài khoản, những cuộc trao đổi khỏi mạng xã hội để gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu gửi/nhận quà nhiều nên càng dễ tạo được niềm tin với nạn nhân, các hình thức lừa đảo lại được cơ hội để bùng phát. Nhằm tránh rắc rối cá nhân cũng như thiệt hại về tài sản, Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.