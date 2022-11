Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ tố cáo YouTuber Long Ngô cho Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 28.11, bà Trương Thị Việt Hà (ngụ Q.3, TP.HCM ) cho biết vừa nhận được thông báo của Bộ Công an liên quan đến việc bà tố cáo ông Ngô Thanh Long (chủ tài khoản YouTube "Long Ngô", 37 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Theo đó, Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của bà Hà đối với YouTuber Long Ngô, đồng thời đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Hà cho biết từ ngày 31.3.2022 đã làm đơn tố cáo YouTuber Long Ngô lên Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự đối với người này. Sau đó, bà Hà tiếp tục nộp đơn tố cáo YouTuber Long Ngô đến Bộ Công an.





Theo bà Việt Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng, YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần, trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng (bị can đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Hà và gia đình. Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà.