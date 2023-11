Bộ Công an: 'Có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm về nhà xe Thành Bưởi'

Liên quan đến vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều nay 4.11, PV Thanh Niên đã đặt loạt câu hỏi cho các bộ, ngành liên quan.

Thanh Niên và nhiều báo đã phản ánh việc lập xe dù bến cóc của nhà xe Thành Bưởi trong hơn 10 năm qua. Mới đây, xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người và nhiều người bị thương trong khi tài xế đang bị tước bằng lái. Dư luận đặt câu hỏi vì sao sai phạm nhà xe Thành Bưởi trắng trợn, ngang nhiên trong nhiều năm mà không bị xử lý?

Ngay sau vụ tai nạn do xe khách Thành Bưởi gây ra, Thủ tướng Chính phủ có công điện đề nghị làm rõ trách nhiệm của nhà xe, của các đơn vị liên quan để không xảy ra các tai nạn tương tự. Tới nay, Bộ Công an và Bộ GTVT đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng như thế nào?

Báo chí cũng phản ánh tình trạng trốn thuế của nhà xe Thành Bưởi. Vậy, có hay không việc trốn thuế hàng trăm tỉ đồng trong nhiều năm của nhà xe Thành Bưởi? Ai chịu trách nhiệm và có truy thu được khoản thất thoát thuế này không?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi NHẬT BẮC

Liên quan đến nghi vấn trốn thuế của Công ty Thành Bưởi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Công ty TNHH Thành Bưởi kê khai theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế TP.HCM, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại chi nhánh Lâm Đồng.

Thành Bưởi có trốn thuế không?

Theo ông Chi, gần đây, qua tổng hợp và giám sát công ty có nhiều hoạt động kê khai bổ sung và điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm từ 2019 - 2022.

Công ty này sau đó đã nộp số thuế tăng thêm, trong đó: thuế giá trị gia tăng năm 2019 nộp thêm 1,9 tỉ đồng; 2022 tăng thêm 2,7 tỉ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp tăng thêm năm 2019 là 8,7 tỉ đồng và 2020 tăng thêm 3,6 tỉ đồng...

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, chỉ tính từ ngày 10 - 31.10, công ty này đã nộp 21,4 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước tại Cục Thuế TP.HCM.

Bên cạnh đó, ngành thuế đã thực hiện 7 cuộc thanh tra với Công ty TNHH Thành Bưởi, trong đó Cục Thuế TP.HCM thanh tra 4 cuộc, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thanh tra 3 cuộc trong giai đoạn 2013 - 2021. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị và tăng số thu nộp vào ngân sách 1,4 tỉ đồng do có hành vi như kê sai, thiếu số thuế phải nộp.

Về việc Thành Bưởi có vi phạm về thuế hay không, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục thuế TP.HCM đã phát hiện có dấu hiệu chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động lớn hơn với số tiền kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Hành vi này có dấu hiệu trốn thuế và làm giảm mức thuế phải nộp theo thực tế.

"Cơ quan thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an TP.HCM thực hiện các cuộc điều tra theo quy định của pháp luật", ông Chi nói, và cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế làm việc với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ có hành vi trốn thuế hay không theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy NHẬT BẮC

Về trách nhiệm của Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, vụ tai nạn giao thông do xe khách Thành Bưởi gây ra trên QL20 "rất đáng tiếc và đặc biệt nghiêm trọng". Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thủ tướng đã ban hành công điện 920 chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả và thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ GTVT đã có văn bản gửi TP.HCM, Lâm Đồng và Ninh Thuận chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra việc kinh doanh vận tải của nhà xe Thành Bưởi. "Quan điểm xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm", Thứ trưởng Huy nhấn mạnh.

Công an TP.HCM đang điều tra

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, dù vi phạm nhà xe Thành Bưởi trên 3 địa bàn, nhưng bộ đã giao Cục Đường bộ đi kiểm tra, thanh tra tất cả Sở GTVT 63 tỉnh, thành. Từ đó xác định lại văn bản quy phạm pháp luật, quản lý điều kiện kinh doanh đã ban hành đủ chưa, chế tài đủ sức răn đe chưa. Trong tháng 12 tới, Cục Đường bộ sẽ có kết luận thanh tra, báo cáo Chính phủ và cung cấp cho báo chí. Bộ GTVT cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về điều tra, xử lý.

"Bộ GTVT xem xe dù bến cóc là hành vi không được phép diễn ra, phải xử lý nghiêm. Không thể xem là việc đương nhiên. Bộ đã phân cấp trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, đồng thời sẽ điều chỉnh các quy định pháp luật để xử lý nghiêm, răn đe", ông Huy cho hay.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại họp báo NHẬT BẮC

Thông tin thêm về tiến trình điều tra, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ chức năng, tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm.

"Sau vụ tai nạn, có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm của nhà xe Thành Bưởi gửi đến Công an TP.HCM", ông Xô nói, và cho biết, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty TNHH Thành Bưởi và các chi nhánh của nhà xe này tại Lâm Đồng, Phan Thiết để làm rõ vi phạm. Hiện, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai điều tra.