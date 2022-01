Bộ Công an có thêm 2 tân thứ trưởng

Ngày 17.1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về nhân sự cấp cao Bộ công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với các thiếu tướng: Lê Văn Tuyến, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư; và Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Văn Long và thiếu tướng Lê Văn Tuyến, đồng thời đề nghị 2 tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.





Phát biểu tại buổi lễ, 2 tân thứ trưởng cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại buổi lễ; nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới...

Hiện Bộ Công an có 7 thứ trưởng, gồm: thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, thượng tướng Lương Tam Quang, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, thiếu tướng Nguyễn Văn Long và thiếu tướng Lê Văn Tuyến.