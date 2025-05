Bộ Công an, Công an TP.HCM đảm bảo an ninh đại lễ Vesak 2025

Sáng 6.5, đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 chính thức khai mạc ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Dự buổi khai mạc có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung...

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 chính thức diễn ra từ ngày 6 - 8.5 với sự tham dự của 2.700 đại biểu là các vị tăng vương, tăng thống, những vị lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, tổ chức Phật giáo...

Trong 2.700 đại biểu tham dự, có 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt trong đó có Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka; hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV)...

Lực lượng an ninh đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng ngàn đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ dự đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sáng 6.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Vesak 2025 là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu.

Trong hàng ngàn đại biểu, phật tử, người dân hành hương về đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ở xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh (TP.HCM) trong sáng 6.5 là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP.HCM cùng các lực lượng của Bộ Công an túc trực liên tục, điều phối giao thông, bảo vệ an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt này.

Sự chuyên nghiệp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự của Bộ Công an, Công an TP.HCM để lại nhiều ấn tượng và cũng là hình ảnh đẹp, dấu ấn trong lòng các đoàn đại biểu, khách hành hương trong và ngoài nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tại lễ khai mạc đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước ngày diễn ra khai mạc, trưa 5.5, đoàn công tác của Công an TP.HCM do trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực diễn ra lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025.

Đến sáng 6.5, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng có mặt từ sớm để kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025.

PV Thanh Niên ghi nhận hình ảnh đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 sáng 6.5

Đại lễ Vesak 2025 có khoảng 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các đại biểu tham dự chụp hình kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng công an, an ninh, dân phòng có mặt ở mọi khu vực, xung quanh đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống ẢNH: NHẬT THỊNH

Công tác kiểm tra an ninh, đảm bảo trật tự cho đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được lực lượng công an thực hiện nghiêm ngặt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng Công an TP.HCM đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, dấu ấn trong lòng các đoàn đại biểu, khách trong và ngoài nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM làm nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn giao thông cho người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu dự lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 có chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững", được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây lần thứ 4 Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này, sau thành công trong việc tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (TP.Hà Nội) năm 2008, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) năm 2014, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) năm 2019 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đánh trống chào đón đại biểu trong nước, quốc tế đến tham dự đại lễ Vesak 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng cảnh sát giao thông hòa vào các đại biểu, các phật tử đến dự lễ khai mạc để điều phối, hướng dẫn lối đi cho các đại biểu, phật tử ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại biểu quốc tế làm nghi thức tắm Phật tại đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu tiến vào lễ khai mạc đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là lần thứ 4, đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại Việt Nam, và là lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH