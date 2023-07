Bộ Công an công bố điểm sàn xét tuyển trình độ đại học trường công an

Chiều nay 26.7, Bộ Công an đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn được gọi là điểm sàn) trình độ đại học, trung cấp của các trường công an nhân dân năm 2023, với đối tượng thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3. Thí sinh là đối tượng và khu vực khác được tính thêm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT.



Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong một tiết mục trình diễn điều khiển xe mô tô phân khối lớn HV CSND

Cụ thể, với ngành y khoa (mã ngành 7720101 của Học viện An ninh nhân dân), điểm sàn xét tuyển trình độ đại học là 22,5/30 điểm tổ hợp 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và 20/100 điểm bài thi kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.

Với trình độ đại học chính quy tuyển mới của tất cả các ngành còn lại, điểm sàn là 70/100 điểm, không có điểm liệt. Thành phần điểm xét tuyển gồm điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân đã được quy đổi theo thang điểm 100 và điểm thi bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an (theo thang điểm 100).

Điểm sàn xét tuyển trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân là 10 điểm, không có điểm liệt.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, năm nay, Bộ Công an tuyển 2.000 chỉ tiêu đại học hệ chính quy theo 3 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Trong đó, chỉ tiêu chủ yếu được phân bổ cho phương thức 3.