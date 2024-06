Bộ Công an đã sẵn sàng cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho người dân

Ngày 1.7 tới, luật Căn cước có hiệu lực, công an toàn quốc sẽ triển khai cấp căn cước mới cho người dân. Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật và công nghệ để thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, từ ngày 1.7.



Bộ Công an đã sẵn sàng cấp căn cước cho người dân QUỲNH HƯƠNG

Theo đại diện C06, luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ ngày 1.7. Luật có hiệu lực giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đại diện C06 cho hay, luật Căn cước có 10 điểm mới, trong đó những điểm mới quan trọng của luật là việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1.7…

Thu nhận giọng nói để tích hợp vào căn cước QUỲNH HƯƠNG

Từ ngày 1.7, khi luật Căn cước chính thức có hiệu lực thì Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Căn cước quy định thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật Căn cước có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Do đó, đại diện C06 cho hay, thẻ căn cước có giá trị tương đương như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp công dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước.

Hệ thống thu nhận mống mắt đã sẵn sàng cho việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước QUỲNH HƯƠNG

Theo đại diện C06, Bộ Công an có đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ căn cước theo quy định của luật Căn cước năm 2023.

Để thực hiện có hiệu quả việc cấp thẻ căn cước, ngoài bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị và chính quyền địa phương.

"Với kinh nghiệm đã triển khai thành công chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân thì Bộ Công an hoàn toàn chủ động và tin tưởng cũng sẽ triển khai thành công việc cấp thẻ căn cước", đại diện C06 cho hay.

Trước đó, ngày 24.6, nhiều địa phương phát đi thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn. Việc dừng cấp căn cước công dân kéo dài từ ngày 25 - 30.6, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

Động thái này đưa ra theo chủ trương của Bộ Công an và để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân theo luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.