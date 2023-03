Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra 'đại án' thuộc diện T.Ư theo dõi

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tập trung triển khai lực lượng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội đầu xuân. Trong quý 1, các lực lượng công an đã điều tra, khám phá 8.901 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 20.298 đối tượng, triệt phá 67 băng nhóm tội phạm…



Đặc biệt, Bộ Công an tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong quý 1, phát hiện 218 vụ, 708 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 1.523 vụ, 1.968 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra, xử lý 85 vụ buôn lậu, 704 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm...

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại họp báo

Nguyễn Trường

Thông tin về tình hình tội phạm ma túy, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an, cho biết trước đây phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm ma túy là trực tiếp vận chuyển, thuê người vận chuyển, còn khi dịch Covid-19 xảy ra thì các đối tượng "nằm im". Các loại ma túy được vận chuyển qua đường bộ gửi theo thùng hàng, gói hàng của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

"Đặc biệt, việc vận chuyển ma túy vào VN qua đường hàng không trong và sau Covid-19 rất phổ biến", đại tá Toàn nói và đề cập gần đây nhất có vụ việc phát hiện ma túy tổng hợp trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines. Đối với vụ việc này, cơ quan công an sẽ điều tra thận trọng, khách quan, thu thập tài liệu, chứng cứ phải đảm bảo đủ căn cứ mới có thể kết tội một con người.

Khởi tố 5 cán bộ đoàn thanh tra liên ngành

Thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết đây là vụ án lớn, được C03 khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can từ tháng 10.2022, trong đó có đối tượng Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Đặc biệt, trong tháng 3, C03 đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) chủ trì đoàn thanh tra. "Trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục II (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Các thành viên trong đoàn đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo nhà nước không chính xác, dẫn đến việc giám sát, xử lý ngân hàng, kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) không được bình thường", ông Thành thông tin thêm.

Tại buổi họp báo, trả lời về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, đại tá Trương Thọ Toàn cho biết trên quan điểm chỉ đạo và thực hiện công bằng về pháp luật, cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các địa phương đều tiếp nhận, giải quyết tất cả các nguồn tin và tin báo tố giác tội phạm một cách thận trọng, khách quan, nhất là những vụ án phức tạp. Vụ án doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng là một trong những vụ án phức tạp.

Theo đại tá Toàn, vụ án doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có rất nhiều hành vi diễn ra trong thời gian dài, diễn ra nhiều năm và nhiều hành vi liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn. Việc phát hiện, xác minh để xử lý đòi hỏi thời gian rất dài. Trong khi đó, pháp luật quy định vụ án xảy ra tại địa phương nào thì cơ quan điều tra ở đó phải có trách nhiệm giải quyết. Do đó, vụ án bà Phương Hằng đang được cơ quan điều tra của nhiều địa phương cùng giải quyết.

"Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo làm rõ người, rõ việc và tất cả các vụ việc đủ cơ sở pháp lý phải khởi tố, xử lý công bằng trước pháp luật", đại tá Toàn khẳng định.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết hiện nay công an 32 địa phương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can. Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền lớn.

"Từ năm 2018 - 2022, các đối tượng này đã câu kết 73 công ty có trụ sở ở các tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện. Hành vi của các đối tượng đã gây ra những hệ lụy, thiệt hại kinh tế, môi trường, gây ra những vụ tai nạn giao thông", ông Xô cho hay.

Về tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm, theo trung tướng Tô Ân Xô, theo quy định về đăng kiểm có 5 công đoạn với 55 hạng mục. Trước đây, xe đi vào kiểm định không đúng quy trình còn đăng kiểm viên "lấy tiền là xong". Bây giờ các đăng kiểm viên phải kiểm tra đủ 55 hạng mục nên ùn tắc là chuyện bình thường. "Trước đây, cơ quan nhà nước có buông lỏng trong quy hoạch, phát triển các trung tâm đăng kiểm dẫn đến mất cân đối số lượng trung tâm đăng kiểm", ông Xô thông tin thêm.