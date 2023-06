Bộ Công an đề nghị thống nhất các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, dự thảo luật sắp xếp, thống nhất nhất 3 lực lượng: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bố trí ở thôn, tổ dân phố theo mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự.



Mỗi tỉnh chi không quá 2,5 tỉ/tháng

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cả nước có 66.723 người đang hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố, 70.867 công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 161.098 đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở GIA HÂN

Với 103.568 thôn, tổ dân phố trên cả nước, việc kiện toàn thống nhất các chức danh nói trên thành lực lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ đưa tổng quân số của các tổ bảo vệ an ninh, trật tự lên khoảng 300.000 người.

Về chi phí cho lực lượng này, ông Lâm cho hay, các địa phương trong cả nước hiện nay đều bảo đảm ngân sách để chi trả cho hoạt động lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay kinh phí bảo đảm trung bình hằng tháng của 1 tỉnh, thành phố khoảng 2 - 2,5 tỉ (20 tỉ - 30 tỉ/năm).

Bộ trưởng Công an khẳng định, khi kiện toàn các lực lượng, chức danh thành một lực lượng thống nhất thì 1 tỉnh, thành phố trung bình 1 tháng chi trả không vượt quá 2,5 tỉ (tương ứng 30 tỉ/1 năm).

Tính toán đủ mức kinh phí phải chi

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, ủy ban cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật.

Theo ông Tới, thực tế hiện nay, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình vi phạm các quy định về tham gia giao thông, về quản lý cư trú… diễn ra khá phổ biến.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới GIA HÂN

"Đa số các vụ, việc có liên quan đến an ninh, trật tự đều xảy ra ở cơ sở, cần phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội", ông Tới nêu.

Về xây dựng lực lượng kể trên, ông Tới cho hay, một số ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể hơn tính khả thi về mô hình tổ chức, số lượng người tham gia tùy vào yêu cầu thực tế tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không lãng phí nhân lực.

Với 103.568 đơn vị cấp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc, nếu bố trí mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tư có ít nhất 3 thành viên (tổ trưởng, tổ phó và 1 tổ viên); đồng thời, cho phép bổ sung trong trường hợp cần thiết thì tổng số lượng thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự không chỉ dừng lại ở khoảng 300.000 người như tờ trình của Chính phủ đã nêu.

Hơn nữa, ở địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn lại khác nhau về thành phần lực lượng (bảo vệ dân phố chỉ có ở đô thị, công an xã bán chuyên trách chỉ có ở nông thôn). Do đó, các ý kiến này cho rằng, việc bố trí lực lượng cần được đánh giá cụ thể hơn theo địa bàn và đặc điểm tình hình an ninh trật tự ở khu vực đô thị, nông thôn, biên giới và một số địa bàn đặc thù phức tạp về an ninh trật tự để bảo đảm quy định của luật sát với tình hình thực tiễn.

Về kinh phí cho lực lượng, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay đều đang được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; tuy nhiên, mức độ bảo đảm còn rất hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

Qua khảo sát thực tế của Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho thấy, trung bình thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự được chi dưới 500.000 đồng/tháng là quá thấp. Đồng thời, hiện nay một số địa phương đã thôi chi trả phụ cấp đối với công an xã bán chuyên trách sau khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Do đó, khi kiện toàn, tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần phải quan tâm hơn nữa thực hiện chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động cho lực lượng này.

Từ đó, Ủy ban Quốc hội - An ninh Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ, tính toán đủ mức kinh phí mà ngân sách nhà nước phải bảo đảm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm cơ sở để Quốc hội xem xét quyết định.