Bộ Công an đề xuất bổ sung 3 chức danh là đối tượng cảnh vệ

Chính phủ vừa trình các cơ quan của Quốc hội dự thảo một số dự án luật, trong đó có luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ năm 2017, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.



Luật cảnh vệ đang được xem xét sửa đổi TTXVN

Pháp luật hiện nay quy định 3 nhóm đối tượng cảnh vệ gồm: con người, khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Với đối tượng cảnh vệ là con người, luật Cảnh vệ năm 2017 quy định bao gồm: cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn, Bộ Công an cho rằng cần bổ sung 3 chức danh là đối tượng cảnh vệ, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Lý do, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử và kiểm sát hoạt động tố tụng với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm và rủi ro cao. Trong xu hướng đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tính chất công việc của họ ngày càng phức tạp, nảy sinh nhiều tình huống bất trắc, khó lường đe dọa tính mạng, sức khỏe.

Bên cạnh đó, Kết luận số 35/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở có quy định, Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao thuộc nhóm các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để luật hóa kết luận này, việc bổ sung các chức danh vào đối tượng cảnh vệ như đã nêu là cần thiết.

Bộ Công an cho hay, dù đề xuất bổ sung 3 chức danh là đối tượng cảnh vệ nhưng thực tế chỉ cần bố trí thêm cán bộ cảnh vệ (dự kiến 2 người) làm công tác bảo vệ tiếp cận cho Viện trưởng Viện KSND tối cao; 2 chức danh còn lại là Thường trực Ban Bí thư và Chánh án TAND tối cao hiện đều là Ủy viên Bộ Chính trị nên đã thuộc đối tượng cảnh vệ.

Do số lượng sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải bố trí thêm không nhiều nên sẽ sắp xếp, điều động trong tổng biên chế lực lượng cảnh vệ đã được duyệt; việc thực hiện chính sách không làm tăng biên chế của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân và quân đội nhân dân.

Bỏ đề xuất với đại tướng công an và đại tướng quân đội

Hồi cuối năm 2022, theo tài liệu họp thẩm định đề nghị xây dựng luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ năm 2017 do Bộ Tư pháp đăng tải, Bộ Công an đề xuất bổ sung 4 đối tượng cảnh vệ, gồm: Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, sĩ quan công an nhân dân có cấp hàm đại tướng và sĩ quan quân đội nhân dân có cấp hàm đại tướng.

Bộ Công an cho rằng sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân có cấp hàm đại tướng là những người giữ vai trò rất quan trọng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm; đặc biệt hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi sâu sắc, một số vấn đề nằm ngoài dự báo…, cần áp dụng chế độ bảo vệ đặc biệt nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho họ.

Tuy nhiên, trong dự thảo vừa được Chính phủ trình, đề xuất bổ sung sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân có cấp hàm đại tướng là đối tượng cảnh vệ đã được rút bỏ.

Giải thích sự thay đổi này, Bộ Công an cho hay đã rà soát cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân có cấp hàm đại tướng. Đồng thời, điều 10 luật Cảnh vệ năm 2017 quy định "người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đối tượng cảnh vệ" chứ không quy định đối tượng cảnh vệ theo hàm cấp.

Vì vậy, Bộ Công an quyết định không đưa sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân có cấp hàm đại tướng vào nhóm đối tượng cảnh vệ.