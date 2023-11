Bộ Công an đề xuất chánh án và viện trưởng tối cao là 'đối tượng cảnh vệ'

Bổ sung thẩm quyền trong trường hợp cần thiết

Bộ Công an cho hay, từ tháng 7.2018 tới nay, theo đề nghị của các bộ, ban, ngành, lực lượng cảnh vệ đã và đang triển khai tổng cộng 56 đoàn cảnh vệ đối với các đối tượng không thuộc đối tượng cảnh vệ được quy định tại luật Cảnh vệ năm 2017.

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an về việc được quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không phải là đối tượng cảnh vệ theo luật định, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.