Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ CCCD mới

Ngày 24.3, Cục Truyền thông Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, trong đó có luật CCCD (sửa đổi). Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên mặt thẻ CCCD: lược bỏ dấu vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải), đổi số thẻ CCCD thành số định danh cá nhân (vẫn là dãy số gồm 12 chữ số), "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh", "nơi thường trú" thành "nơi cư trú", chữ ký của người cấp thẻ từ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an thành Bộ Công an.

Lý giải về các đề xuất trên, thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia (thuộc C06), cho biết việc thay đổi thông tin trên mặt thẻ CCCD nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tăng tính bảo mật thông tin cá nhân của công dân.

Ví dụ, trước đây giấy tờ tùy thân có mục nguyên quán, tức là xác định theo quê quán của ông bà; về sau đổi thành quê quán, tức là xác định theo cha mẹ. Bộ Công an đã đánh giá, nghiên cứu quy định trên thế giới thì thấy rằng nhiều quốc gia yêu cầu phải có thông tin về nơi đăng ký khai sinh trên giấy tờ. Trong khi đó, CCCD gắn chip được thiết kế đạt chuẩn ICAO, hướng tới sử dụng thông hành tại nhiều quốc gia, nên việc sửa đổi quê quán thành nơi đăng ký khai sinh là phù hợp.

Ngoài ra, luật Hộ tịch và luật Cư trú đều quy định về nhóm công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú. Để đảm bảo quyền lợi cho những người này, Bộ Công an đề xuất theo hướng kể cả người không đủ điều kiện đăng ký thường trú vẫn được cấp thẻ CCCD. Vì thế, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú - có phạm vi rộng hơn, bao gồm cả nơi thường trú, tạm trú và lưu trú.

Về lý do đề xuất lược bỏ vân tay, thiếu tá Hiển cho rằng các mẫu CMND và CCCD trước đây đều hiển thị trực quan thông tin sinh trắc học của người dân trên mặt thẻ. Điều này dẫn tới dễ lộ, lọt thông tin. Trong khi đó, chip điện tử trên thẻ CCCD đã lưu trữ thông tin này và có thể khai thác thông qua các thiết bị chuyên dụng.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Công an đề xuất và thực hiện thay đổi quy cách CCCD. Trước đó, CMND 12 số được thay thế bởi CCCD mã vạch, rồi CCCD mã vạch được thay thế bởi CCCD gắn chip. Cũng vì sự thay đổi liên tục, hiện nay người dân có thể sử dụng 4 loại thẻ đều có giá trị pháp lý, gồm: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip. Với đề xuất của Bộ Công an, tới đây có thể thêm một loại thẻ nữa được sử dụng song hành là CCCD gắn chip sửa đổi.

Vẫn theo Bộ Công an, đến thời điểm hiện tại, bộ này đã cấp được 80 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên toàn quốc. Nếu các đề xuất của Bộ Công an được thông qua, 80 triệu thẻ CCCD đã cấp vẫn có giá trị sử dụng như bình thường, chỉ phải cấp đổi khi đến độ tuổi theo quy định. Riêng với CMND, tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất có giá trị đến hết ngày 31.12.2024, thay vì 15 năm kể từ ngày cấp như quy định hiện hành.