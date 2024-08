Bộ Công an đề xuất quy chuẩn quốc gia về biển số xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe. Đây là một trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, sau khi luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7.



Bộ Công an đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe (ảnh minh họa) ĐỘC LẬP

Quy chuẩn thống nhất trên toàn quốc

Theo tờ trình của Cục CSGT, công tác sản xuất, cung ứng biển số xe đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất thuộc Bộ Công an, gồm 2 doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp an ninh và 4 đơn vị trực thuộc công an cấp tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có Tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an về biển số xe cơ giới, khuyến khích áp dụng cho các cơ sở sản xuất biển số xe, cơ quan quản lý và cơ quan đăng ký xe. Trong khi đó, chưa có quy định mang tính thống nhất, bắt buộc áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, cung ứng biển số xe, cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe của Bộ Công an.

Thực tế trên đòi hỏi cần có một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe. Quy chuẩn này sẽ là tài liệu kỹ thuật phục vụ việc sản xuất, cung ứng sản phẩm biển số xe; cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe; kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu định danh biển số xe, nhận diện xe trong giao thông thông minh. Đồng thời, là căn cứ phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm biển số xe.

Quy chuẩn áp dụng đối với việc sản xuất, cung ứng biển số xe; cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe của Bộ Công an; không áp dụng đối với việc đăng ký, cấp biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc (ảnh minh họa) TUYẾN PHAN

Biển số ô tô, mô tô khác nhau ra sao?

Theo dự thảo quy chuẩn Bộ Công an đang lấy ý kiến, biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm; có màng, mực phản quang; ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm rõ nét; các chữ, số và ký hiệu được dập nổi có chiều cao từ 1,6 - 1,8 mm.

Biển số xe thành phẩm đảm bảo đúng kích thước, chất lượng và bảo mật; nét chữ và số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin; màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm không có vết rỗ khí…

Biển số xe ô tô gồm biển ngắn và biển dài. Biển ngắn có hình chữ nhật, kích thước 330 x 165 mm, 4 góc được bo tròn. Biển dài có hình chữ nhật, kích thước 520 x 110 mm, 4 góc được bo tròn.

Biển số xe mô tô có hình chữ nhật, kích thước 190 x 140 mm, 4 góc được bo tròn.

Về màu sắc, dự thảo quy chuẩn phân chia theo từng loại biển số. Trong đó, biển số nền màu trắng có viền ngoài, chữ, số và ký tự sơn màu đen. Biển số nền màu vàng có viền ngoài, chữ, số và ký tự sơn màu đen.

Biển số nền màu xanh có viền ngoài, chữ, số, các ký tự sơn màu trắng.

Biển số xe dành cho cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế và các biển số xe phục vụ hội nghị, thể dục, thể thao có màu sắc theo quy định riêng và được Bộ Công an phê duyệt.

Dự thảo thông tư cũng quy định về việc kiểm tra, báo cáo trong công tác sản xuất biển số xe (ảnh minh họa) PHÚC BÌNH

3 tháng lấy mẫu phôi biển số 1 lần

Vẫn theo dự thảo quy chuẩn, định kỳ 3 tháng đơn vị sản xuất phải lấy mẫu ngẫu nhiên 3 phôi biển số xe hoặc 3 phôi biển số trong tổng số 30.000 phôi biển số xe đưa vào sản xuất (phôi biển số xe lưu mẫu) để phục vụ kiểm tra khi có yêu cầu của đơn vị quản lý. Thời gian lưu mẫu là 5 năm kể từ ngày lấy mẫu.

Các cơ sở sản xuất phải xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất biển số và nhập các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất biển số xe để phục vụ công tác quản lý sản xuất, cung cấp biển số xe.

Định kỳ 6 tháng, cơ sở sản xuất biển số phải báo cáo kết quả sản xuất biển số xe và công tác quản lý dữ liệu sản xuất biển số xe về Cục CSGT và Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an.

Cơ sở sản xuất biển số xe phải được kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy trình sản xuất, cung ứng biển số xe định kỳ 2 năm/lần, tối đa không quá 3 năm (kiểm tra đánh giá định kỳ).

Cục CSGT chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất biển số xe.