Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách từ một phần của luật Giao thông đường bộ năm 2008.



Đề xuất người dân có thể không cần mang theo giấy phép lái xe

Theo quy định đang có hiệu lực tại luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC.

Tuy nhiên, tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe thành các hạng: A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE. Trong đó, giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không thời hạn; hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Thay đổi tên gọi các hạng giấy phép lái xe

Dự thảo nêu, giấy phép lái xe hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến 175 cm3 hoặc có động cơ có công suất định mức tương đương.

Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên hoặc động cơ có công suất định mức tương đương và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.

Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.

Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ của người lái xe); xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B2.

Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 - 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B.

Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1.

Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) từ 10 đến 30 chỗ; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C.

Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 30 chỗ; xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D2.

Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg.

Hạng C1E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg.

Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc.

Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg.

Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg.

Giấy phép lái xe cũ sẽ cấp đổi như thế nào?

Vẫn theo dự thảo, giấy phép lái xe đã cấp theo luật Giao thông đường bộ năm 2008 vẫn được tiếp tục sử dụng khi luật mới có hiệu lực. Trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thì thực hiện theo phân hạng giấy phép lái xe mới.

Trong đó, giấy phép lái xe hạng A3, C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng.

Giấy phép lái xe hạng A2 đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A1.

Giấy phép lái xe hạng A đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A2.

Giấy phép lái xe hạng B đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Giấy phép lái xe hạng D2 đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng D.

Giấy phép lái xe hạng D đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng E.

Giấy phép lái xe hạng BE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FB2.

Giấy phép lái xe hạng CE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe FC.

Giấy phép lái xe hạng D2E đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FD.

Giấy phép lái xe hạng DE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FE.