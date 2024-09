Bộ Công an 'điểm mặt' tình trạng bỏ cọc đấu giá biển số xe

Ngày 27.9, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định đấu giá biển số xe.

Nghị định này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhằm quy định chi tiết nội dung đấu giá biển số xe tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ 1.1.2025).

Ngân sách đã thu 3.200 tỉ đồng từ đấu giá biển số xe ẢNH: T.N

Có tình trạng gây nhiễu loạn đấu giá

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, tính đến 20.9, trải qua 4 phiên đấu giá, đã có 37.541 biển số được đấu giá thành công với tổng giá trị tài sản hơn 3.506 tỉ đồng. Trong đó, số tiền người trúng đấu giá đã nộp là 3.200 tỉ đồng.

Kết quả trên cho thấy tài sản công đã được khai thác có hiệu quả, tăng thu ngân sách; góp phần công khai, minh bạch trong việc quản lý phương tiện; đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của một bộ phận người dân.

Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định quá trình triển khai đấu giá biển số vẫn còn những vướng mắc nhất định.

Điển hình là xuất hiện một số người đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô nhằm mục đích mua đi, bán lại, bán không được thì bỏ cọc, nhất là đối với những biển số "đẹp", dễ nhớ.

Tình trạng này dẫn tới buộc phải tổ chức đấu giá lại, gây mất nhiều chi phí, công sức của tổ chức đấu giá và cơ quan quản lý nhà nước, làm mất đi cơ hội của những người có nhu cầu chính đáng muốn sở hữu những biển số đó, gây nhiễu loạn các cuộc đấu giá.

"Tính đến nay, đã có 738 lượt biển số bỏ cọc với số tiền lên đến 862 tỉ đồng", Bộ Công an cho hay.

Biển số 30K-999.99 được đấu giá lần thứ 3, chốt hơn 22 tỉ đồng

Cạnh đó, việc quy định nộp tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá như hiện nay là quá ngắn, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho người trúng đấu giá. Nhất là với những người tham gia đấu giá ở một số vùng có điều kiện hạ tầng viễn thông chưa cao, sóng di động 3G, 4G còn kém hoặc những người tham gia đấu giá các biển số có giá trúng đấu giá cao.

Bộ Công an đề xuất cấm tham gia đấu giá biển số xe 12 tháng nếu bỏ cọc ẢNH: TUYẾN PHAN

Cấm đấu giá 12 tháng nếu bỏ cọc

Về giá khởi điểm, dự thảo quy định mức giá khởi điểm của một biển số xe ô tô là 40 triệu đồng, xe ô tô là 5 triệu đồng. Giá khởi điểm sẽ tăng 3 năm 1 lần, mỗi lần tăng 5 triệu đồng đối với biển số xe ô tô và 1 triệu đồng đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ Công an cho hay, mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng đối với một biển số xe ô tô, 5 triệu đồng đối với một biển số xe mô tô, xe gắn máy là mức phù hợp, tạo điều kiện cho cả người tham gia đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Việc quy định tăng giá khởi điểm 3 năm 1 lần để phù hợp mức thu nhập ngày càng cao và đáp ứng giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tăng trong tương lai.

Để tạo điều kiện hơn cho người trúng đấu giá, dự thảo đề xuất kéo dài thời hạn nộp tiền trúng đấu giá từ 15 ngày lên 30 ngày (kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá).

Hiện nay, theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người trúng đấu giá biển số xe không nộp hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá sẽ không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Công an cũng đề cập tới nội dung này, và cho rằng đây là giải pháp để hạn chế tình trạng gây nhiễu loạn, phức tạp cho hoạt động đấu giá trực tuyến như đã nêu ở trên.