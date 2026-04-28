Thời sự

Bộ Công an: Dự án ‘Nuôi em’ không có dấu hiệu tội phạm

Trần Cường
Trần Cường
28/04/2026 12:45 GMT+7

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định vụ việc liên quan đến dự án 'Nuôi em' của Hoàng Hoa Trung không có dấu hiệu tội phạm, do đó quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Liên quan đến dự án "Nuôi em" từng gây xôn xao dư luận, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi các bên liên quan.

Theo đó, C02 nhận được tin báo về tội phạm với nội dung một số báo và cá nhân tố giác nội dung có dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm liên quan đến các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "sucmanh2000" do Hoàng Hoa Trung (36 tuổi, trú P.Phương Liệt, Hà Nội) sáng lập và điều hành.

Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án "Nuôi em"

Vào cuộc điều tra, xác minh, C02 xác định vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, ngày 24.4, C02 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung sáng lập vào năm 2014, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12.2025, dự án "Nuôi em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025 - 2026. Cạnh đó, có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; có em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ sự không minh bạch của dự án.

Trước áp lực từ dư luận và yêu cầu minh bạch từ các nhà tài trợ, ngày 7.12.2025, ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản nhận ủng hộ của dự án "Nuôi em" để rà soát, thống kê toàn bộ thu chi nhiều năm qua. Ông Trung cũng thông báo tạm dừng chi tiền nuôi ăn các em.

Ngày 9.12.2025, Fanpage của dự án "Nuôi em" cho thông báo chính thức, tổng hợp các khoản thu, chi trên một trang web.

Cạnh đó, đội ngũ của dự án cũng thừa nhận tiền chưa sử dụng tới từ năm 2019 được gửi vào ngân hàng, phần lãi được dùng cho các chi phí vận hành, hậu cần như: liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên… Nhóm dự án cho biết, việc gửi tiết kiệm nhằm tối ưu dòng tiền và giảm gánh nặng tài chính cho tình nguyện viên.

Tin liên quan

Bộ Công an thông tin về dự án 'Nuôi em'

Bộ Công an thông tin về dự án ‘Nuôi em’

Trao đổi tại họp báo quý 1/2026 của Bộ Công an, người phát ngôn cơ quan này cho hay cảnh sát vẫn đang triển khai các biện pháp xác minh, điều tra liên quan đến dự án "Nuôi em".

Cục Cảnh sát hình sự rà soát dự án ‘Nuôi em’ khắp cả nước

Khám phá thêm chủ đề

