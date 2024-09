Bộ Công an: Giao thông Hà Nội và TP.HCM ùn ứ nhưng không ùn tắc

Theo báo cáo từ Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 1.9, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người và khiến 41 người bị thương. Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ.



Cộng với ngày đầu nghỉ lễ (31.8), toàn quốc xảy ra 118 vụ tai nạn khiến 56 người chết và 87 người bị thương.

Vành đai 3 tại TP.Hà Nội đông đúc phương tiện trong ngày 31.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Về công tác xử phạt, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 15.236 trường hợp vi phạm. Qua đó phạt tiền gần 33 tỉ đồng; tạm giữ 147 xe ô tô, 5.213 xe mô tô, 100 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.816 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 4.049 trường hợp, vi phạm về tốc độ 3.741 trường hợp, chở hàng quá tải trọng178 trường hợp, quá khổ giới hạn 41 trường hợp;, vi phạm ma túy 17 trường hợp.

Trên tuyến QL1A phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nhất, lên tới 2.051 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 366 trường hợp, tạm giữ 401 phương tiện. Trong đó vi phạm nồng nộ cồn 340 trường hợp, vi phạm tốc độ 746 trường hợp, vi phạm tải trọng 14 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá kích thước 12 trường hợp…

Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 160 trường hợp vi phạm, phạt tiền 185 triệu đồng. Tuyến đường sắt phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 triệu đồng.

Về tình hình giao thông, tại TP.Hà Nội và các địa bàn giáp ranh, trong sáng 1.9, lưu lượng phương tiện giảm đáng kể, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố và trên 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm, nhưng lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Tại khu vực cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, ngày 31.8, lưu lượng phương tiện tăng đột biến do người dân đổ dồn đi chơi dịp lễ, các phương tiện di chuyển chậm. Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện từ xa, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo Bộ Công an, trong ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người dân bắt đầu đổ về các khu vui chơi, các điểm du lịch như TP.Hạ Long, Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, Yên Bái nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại TP.Hà Nội và TP.HCM, trong các tuyến phố nội đô nói chung không xảy ra tình trạng ùn tắc, mật độ phương tiện chỉ tăng cao tại các điểm vui chơi, giải trí trong thành phố.

Bộ Công an đánh giá từ trưa 31.8 đến trưa 1.9, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội và TP.HCM. Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông gia tăng đột biến, vượt quá năng lực thông qua của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tổ chức giao thông, chỉ huy phân luồng giao thông giúp tình hình giao thông được thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.