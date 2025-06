Bộ Công an hợp tác Google phòng chống lừa đảo trực tuyến

Trong bối cảnh thế giới số hóa, người dùng internet tại Việt Nam phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa, lừa đảo trực tuyến. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024 đã phát hiện hơn 6.000 vụ việc, tổng số thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỉ đồng. Một báo cáo gần đây cũng cho thấy 70% người dân từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hay tin nhắn lừa đảo mỗi tháng. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc phổ cập kiến thức và thực hành an ninh mạng vững chắc cho người dân.

Sáng 26.6 tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Google công bố hợp tác chiến dịch tuyên truyền tập trung trên các nền tảng trực tuyến, được thiết kế kỹ lưỡng nhằm thúc đẩy phong trào toàn quốc về an toàn số. Hiện tại, chương trình có hơn 200 nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch, chia sẻ đến hàng triệu người theo dõi.

Đại diện A05 và Google khởi động chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam Ảnh: CTV

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ giới thiệu chuỗi 8 video giáo dục, mỗi video dài một phút, với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an). Các video này sẽ làm rõ những hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho người xem các lời khuyên và công cụ phòng ngừa hữu ích.

“Một không gian mạng an toàn và bảo mật là nền tảng thiết yếu để xây dựng một nền kinh tế số Việt Nam năng động. Chúng tôi cam kết tận dụng công nghệ của mình để đối phó với các thách thức của vấn nạn lừa đảo trực tuyến hiện nay", ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, A05 đánh giá cao công tác tuyên truyền, đặc biệt việc nâng cao nhận thức người dân là yếu tố then chốt để hạn chế tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến. "Để thực hiện hiệu quả công tác này cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đặc biệt là sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp xuyên quốc gia có lượng người dùng lớn tại Việt Nam", thượng tá Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh.

Tháng 12 năm ngoái, Google cũng đã hợp tác với Cục An toàn thông tin trong sáng kiến "Xác thực ứng dụng Chính phủ", đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên hợp tác với Google để triển khai tính năng “Ứng dụng Chính phủ chính thức” trên Google Play. Ban đầu ra mắt với hơn 80 phần mềm được cấp dấu xác minh, bao gồm VNeID và VssID, sáng kiến này giúp người dùng dễ nhận diện ứng dụng chính thức do cơ quan nhà nước, tăng cường bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo và đảm bảo an toàn trực tuyến tại Việt Nam. Tới nay, số lượng ứng dụng chính phủ được xác minh đã tăng lên hơn 110.