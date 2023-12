Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt đầu khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận.



Theo đại tá Liêm, do tính chất phức tạp của vụ cháy tàu cá đang sửa chữa trong xưởng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp C09 khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

"Trong buổi sáng 8.12, C09 Bộ Công an đến hiện trường phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm, ngoài ra chưa có thêm thông tin gì", đại tá Huỳnh Ngọc Liêm trả lời PV Thanh Niên.

Sáng 8.12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp Viện KSND tỉnh khám nghiệm tàu cá bị cháy QUỐC HANH

Có khởi tố vụ án hình sự?

Có mặt tại hiện trường vụ cháy lúc 9 giờ sáng nay, PV Thanh Niên ghi nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện KSND tỉnh và các điều tra viên của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (PC09), đã vào bên trong con tàu BTh-99897 TS (chủ tàu là ông Nguyễn Thanh Trường, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) để xem xét.

Đây được cho là con tàu xuất phát ra ngọn lửa đầu tiên trước khi đám cháy lan rộng.

PC09 Công an tỉnh Bình Thuận cũng tiến hành bay flycam ghi nhận toàn bộ khu vực cháy từ trên cao.

Theo Công an TP.Phan Thiết, con tàu này là nơi xuất phát ngọn lửa đầu tiên từ việc hàn ống khói QUỐC HANH

Trả lời câu hỏi của báo chí, có khởi tố hình sự vụ cháy tàu cá hay không, một cán bộ công an cho biết "còn phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm hiện trường, sau đó cơ quan điều tra quyết định".

Theo báo cáo của Công an TP.Phan Thiết, nguyên nhân cháy bắt đầu từ việc hàn ống khói, sửa chữa tàu BTh-99897TS (do thợ hàn Hàn Phi Hổ, 45 tuổi, trú P.Phú Hài, TP.Phan Thiết và con trai 17 tuổi của chủ tàu thực hiện).

Cơ quan CSĐT dùng flycam để bay ghi hình hiện trường vụ cháy QUỐC HANH

Vụ cháy xảy ra tại khu neo đậu, sửa chữa tàu cá của Công ty TNHH sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết (do ông D.T.N, trú KP2, P.Xuân An, TP.Phan Thiết) làm chủ.

"Nhiều khả năng Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự về trách nhiệm của công ty sửa chữa đóng tàu, vì thiệt hại tài sản của người dân rất lớn. Nguyên tắc khi sửa chữa tàu thuyền, phải hút hết dầu ra ngoài, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ mới được sửa chữa", một cán bộ điều tra cho biết.

Một chủ tàu là người dân đảo Phú Quý có mặt tại hiện trường cho hay, trong số 11 tàu cá bị cháy, có tàu mới đóng vài năm, giá trị trên 6 tỉ đồng; tàu cũ trên 10 năm giá trị cũng trên 3 tỉ đồng. Đây là các tàu đánh bắt xa bờ, hầu hết có vay vốn của ngân hàng, đưa vào đây bảo dưỡng, sửa chữa.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa nhưng do gió to, đám cháy lan nhanh khiến 11 tàu cá bị cháy QUẾ HÀ

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 7.12. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, do tàu đóng bằng gỗ, bên dưới có dầu nhớt và trời gió mạnh nên lửa bốc cháy và lan nhanh qua tàu bên cạnh. Lực lượng PCCC cùng nhiều xe chuyên dụng của công an, quân đội đến hiện trường nhưng do hẻm nhỏ, mất nhiều thời gian để tiếp cận tàu bị cháy.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, Thành ủy, UBND TP.Phan Thiết cùng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo dập lửa.



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường khẳng định, vụ cháy 11 tàu cá không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản của người dân là rất lớn.