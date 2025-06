Bộ Công an: Một số vụ án có cán bộ quản lý tiếp tay, bao che

Chiều 4.6, tại họp báo Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về kết quả điều tra chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đặc biệt là thuốc giả, thực phẩm chức năng, sữa... theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin tại họp báo ẢNH: NHẬT BẮC

Theo thiếu tướng Toản, Thủ tướng chỉ đạo cao điểm trấn áp trong 1 tháng, song Bộ Công an đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong 3 tháng, từ ngày 15.5, để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng như thuốc giả, thực phẩm chức năng... Đồng thời kiến nghị tăng mức phạt để răn đe với các đối tượng này; kiến nghị sửa đổi bộ luật Hình sự, trong đó có mức phạt với một số đối tượng sản xuất hàng giả.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, qua cao điểm đấu tranh thời gian qua, có một số vấn đề cần lưu ý. Trong đó, có vụ án quy mô rất lớn, kéo dài, thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng lợi dụng triệt để các sơ hở trong công tác quản lý.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng lưu ý về tình trạng quảng cáo sai sự thật thông qua hình ảnh người nổi tiếng. Đặc biệt, một số vụ án có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước.

Qua cao điểm rà soát từ 15.5, ngành công an đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả... tại 24 địa phương. Bên cạnh đấu tranh làm rõ các hành vi của tội phạm, công an cũng làm rõ, khởi tố một số cán bộ quản lý nhà nước tiếp tay cho tội phạm.

Ông Toản cho biết, thời gian tới Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an địa phương làm "thật sâu, thật kỹ" nội dung này trong 3 tháng, không chỉ làm trước mắt mà làm thường xuyên, liên tục. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án đã khởi tố...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm đa năng, giá rẻ, quảng cáo như "thần dược". Bên cạnh đó, đề nghị Quốc hội và người dân ủng hộ trong đề xuất sửa đổi bộ luật Hình sự, theo hướng gia tăng chế tài với các hành vi nguy hiểm, tăng mức răn đe và lập lại kỷ cương.