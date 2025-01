Bộ Công an nhận thêm nhiệm vụ từ 3 bộ sau sắp xếp, tinh gọn

Đây là thay đổi bên trong của Bộ Công an được Bộ Nội vụ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết Nghị quyết 18 trong Báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Cảnh sát cơ động được tăng cường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng ẢNH: THANH PHONG

Theo Bộ Nội vụ, 3 nhóm chức năng, nhiệm vụ mới được chuyển về Bộ Công an quản lý theo đề xuất gồm:

Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội (hiện Bộ LĐ-TB-XH quản lý).

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp (hiện Bộ Tư pháp quản lý).

Nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (hiện Bộ GTVT quản lý).

Đối với 4 nhiệm vụ còn lại theo đề xuất của Bộ Công an, gồm: nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Chỉ đạo Chính phủ cho ý kiến về nội dung này để làm cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan.

Cũng theo báo cáo, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kết thúc hoạt động. 18 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quản lý sẽ chuyển về Bộ Tài chính. Riêng Tổng công ty Viễn thông Mobifone chuyển về Bộ Công an quản lý.