Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về chống khủng bố

Ngày 23.2, tại Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (gọi tắt là Trung tâm) được xây dựng tại TX.Quảng Yên (Quảng Ninh), là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trung tâm có trách nhiệm tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; Sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; Tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc địa bàn TX.Quảng Yên có biển, đồi núi, bãi sình lầy rất thích hợp để đào tạo lực lượng chống khủng bố.





Chính vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn thiện về hạ tầng của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố theo lộ trình. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện giai đoạn 2 của dự án Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố theo lộ trình đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

“Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu quân số, biên chế và công tác cán bộ của đơn vị. Đề xuất về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần trang bị phù hợp với công tác và chiến đấu của đơn vị. Tập trung nghiên cứu, xây dựng khung chương trình huấn luyện và chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên của trung tâm”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Dự án Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng bố do Ban Quản lý Dự án Tổng cục An ninh I (Bộ Công an làm chủ đầu tư), với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Dự án được đầu tư trên diện tích gần 523 ha, thuộc địa giới hành chính của 5 xã, phường trên địa bàn TX.Quảng Yên, gồm: Minh Thành, Cộng Hòa, Tân An, Hoàng Tân và Tiền An.