Bỏ công việc tốt để thành 'cha đẻ chó trị liệu' giúp người tự kỷ, trầm cảm

Ông Wu Qi (Ngô Kỳ, 44 tuổi) được mệnh danh là "cha đẻ của chó trị liệu Trung Quốc", là người tiên phong trong chương trình phúc lợi công cộng khoa học hỗ trợ động vật tại quốc gia này, theo tờ South China Morning Post ngày 26.10.

Bài phát biểu gần đây của ông Wu về trải nghiệm của mình và chó trị liệu đã lan truyền chóng mặt trên mạng, nâng cao nhận thức về giá trị xã hội của động vật trị liệu và tầm quan trọng của việc huấn luyện thú cưng theo phương pháp khoa học.

Ông Wu Qi đã phát động chương trình Paw for Heal tại Trung Quốc vào năm 2012, hiện có hơn 300 chú chó phục vụ giúp đỡ trẻ em mắc chứng tự kỷ, người bị trầm cảm và người già Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Ông Wu, đến từ tỉnh Chiết Giang, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Nam Kinh danh tiếng và có công việc lương cao tại một công ty game.

Vào năm 2006, ông Wu từ bỏ công việc nói trên và bước vào ngành thú cưng. Đầu tiên, ông mở một công viên thú cưng trong hai năm, sau đó là một cửa hàng thú cưng trong một khu dân cư.

Cha ông không đồng tình với quyết định của con trai nên đã gọi điện cho bạn bè và người thân của Wu để cấm họ cho ông vay tiền cũng như thúc giục ông đóng cửa hàng. Nhưng ông Wu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Khi còn là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nhẹ, chính chú chó cưng đầu tiên mà Wu nhặt được từ thùng rác lúc 9 tuổi đã dạy Wu cách giao tiếp với thế giới. Khi lớn lên, Wu nuôi thêm một chú chó thứ hai, một chú husky.

Sau khi về nhà và phát hiện chiếc ghế sofa bị chú husky xé nát, Wu đã gửi con chó đó đến một trung tâm huấn luyện chó, nhưng Wu nhận thấy thú cưng của mình trở nên nhút nhát và nhạy cảm khi trở về. Điều này đã thôi thúc Wu tự học các phương pháp huấn luyện thú cưng một cách khoa học.

Khi dần dần chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện thú cưng của mình lên mạng, Wu trở nên nổi tiếng tại địa phương và được mời xuất hiện trong một chương trình truyền hình cùng chú husky của mình vào năm 2012.

Một người mẹ có con tự kỷ đã đến gặp ông Wu sau chương trình. Đứa trẻ từ chối nói chuyện với ông Wu, nhưng cố tình bắt chước ông khi ông tương tác với chú chó. Người mẹ cho hay đó là lần đầu tiên bà thấy con mình bắt chước một người lạ.

Cuộc gặp gỡ đó đã truyền cảm hứng cho ông Wu giới thiệu các chú chó trị liệu khoa học và một chương trình huấn luyện tại Trung Quốc.

Hơn 10 năm sau, tổ chức Paw for Heal của ông Wu tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã huấn luyện hơn 5.000 thú cưng, trong đó có 400 con đã vượt qua các kỳ thi chó trị liệu chuyên nghiệp, kiểm tra nhiều khía cạnh khác nhau về hành vi của chúng.

Ông Wu cũng mời những người chủ và những chú chó đã vượt qua bài kiểm tra để trở thành chó nghiệp vụ. Tổ chức của ông đã phục vụ trẻ em mắc chứng tự kỷ và trầm cảm, thanh thiếu niên phạm tội, người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ, bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc cuối đời, và thậm chí cả những người bình thường có áp lực công việc lớn.

Ông Wu cho hay ông rất ngạc nhiên khi một người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer có thể nhớ tên từng chú chó mà họ đã gặp từ rất lâu, ngay cả khi họ không còn nhớ tên con cái mình nữa. Cho đến nay, tổ chức Paw for Heal đã phục vụ hơn 150.000 người.