Bộ đôi camera hành trình Vietmap L110 và V740 ra mắt tại Việt Nam

Vietmap L110 và V740 là thành quả của quá trình nghiên cứu và thấu hiểu nhu cầu thực tế của người lái Việt. Bộ đôi sản phẩm này không chỉ đánh dấu bước tiến trong hành trình đổi mới công nghệ mà còn thể hiện cam kết của Vietmap trong việc cung cấp các giải pháp an toàn, thông minh và phù hợp với thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Vietmap L110 và V740 được giới thiệu tại sự kiện REVO 25

Bộ đôi camera hành trình mới của Vietmap đều được trang bị những công nghệ nổi bật, bao gồm:

Kết nối 4G và định vị, xem trực tuyến từ xa 24/24: Tích hợp 4G cho phép người dùng định vị xe, xem lại lịch sử lộ trình và video trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng Vietmap Live.

Cảnh báo giao thông bằng giọng nói: Có khả năng cung cấp dữ liệu giao thông chính xác về tốc độ giới hạn, camera giao thông và được cập nhật thường xuyên.

Vietmap Vision - Chia sẻ video real-time: Tính năng mới cho phép người dùng chia sẻ video sự kiện giao thông trực tiếp lên ứng dụng Vietmap Live, tạo nên cộng đồng giao thông văn minh và tương trợ.

Phiên bản Vietmap L110

Được thiết kế nhỏ gọn và bền bỉ, Vietmap L110 hướng đến nhóm người dùng đề cao sự an toàn và ổn định trong các chuyến hành trình.

Vietmap L110 cung cấp trải nghiệm giám sát hành trình toàn diện với các tính năng nổi bật như:

Vietmap L110 là camera hành trình thông minh giúp an tâm trong các chuyến đi

Ghi hình trước 2K sắc nét, hiển thị rõ biển số và biển báo trong mọi điều kiện ánh sáng.

Chế độ ghi hình đỗ xe 24/24 với hai chế độ: Parking Mode và Time-lapse Recording.

Định vị và xem trực tuyến từ xa qua ứng dụng Vietmap Live.

Cảnh báo giao thông bằng giọng nói về tốc độ giới hạn, khu dân cư, camera phạt nguội, cấm vượt.

Tự động cập nhật dữ liệu và firmware để đảm bảo hệ thống luôn chính xác.

Lưu trữ video khẩn cấp lên Cloud để bảo vệ dữ liệu khi xảy ra va chạm.

Phiên bản Vietmap V740

Trong khi Vietmap L110 tập trung vào sự gọn gàng và an toàn, Vietmap V740 mang đến trải nghiệm camera gương thông minh hai kênh cao cấp, đáp ứng nhu cầu dẫn đường, giải trí và điều khiển bằng giọng nói ngay trên xe.

Các tính năng nổi bật của Vietmap V740 bao gồm:

Vietmap V740 có thiết kế màn hình gương thông minh, đa nhiệm và giải trí vượt trội

Ghi hình trước và sau Full HD với thuật toán HDR cho hình ảnh rõ nét.

Màn hình gương IPS 11,26 inch độ phân giải 1,9K, lớn nhất trong phân khúc.

Vi xử lý Unisoc 7861 mạnh mẽ, vận hành ổn định trên nền Android 12.

Trợ lý ảo MiMi (AI) hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tự nhiên.

Vietmap Connect cho phép điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại.

Kết nối Bluetooth 5.0 với màn hình zin, phát nhạc không dây qua loa xe.

Trong phát biểu tại sự kiện, đại diện Vietmap cho biết công ty đang hướng mục tiêu mỗi sản phẩm không chỉ là thiết bị, mà còn là giải pháp gắn liền với an toàn và trải nghiệm lái xe thông minh.