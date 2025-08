Xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) là một trong những xã chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản nhất tỉnh Điện Biên trong đợt mưa lũ đêm 31.7 - sáng 1.8. Có 3 người đã chết, 6 người bị thương, 17 nhà bị trôi sập hoàn toàn, 38 nhà bị vùi lấp một phần, 120 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp vì có nguy cơ bị sạt lở... Thiệt hại nặng nhất là các bản Tìa Mùng, Huổi Va A, Huổi Va B, Chua Ta 1, Chua Ta 2.

Bộ đội hành quân 20 km giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ cũng phá hủy các tuyến đường vào Tìa Dình khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) đã tiếp cận địa bàn, giúp người dân xử lý hàng chục tấn bùn đất, rác thải và tìm kiếm, vệ sinh các vật dụng sinh hoạt bị lũ cuốn trôi, giúp các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Trung tá Trần Công Quyết, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 82, cho biết nhận thông tin thiên tai, đơn vị đã huy động hàng trăm chiến sĩ đến các bản bị thiệt hại nặng như: bản Suối Lư (xã Xa Dung), bản Pá Vạt (xã Mường Luân) và bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình) để giúp người dân khắc phục hậu quả.

Các chiến sĩ của Trung đoàn 82 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: HUY CƯỜNG

Theo trung tá Quyết, trong quá trình cơ động vào bản Tìa Mùng, do đường hỏng, các chiến sĩ phải đi bộ 20 km qua núi. Tính đến ngày 4.8, đơn vị đã giúp 31 hộ gia đình tìm kiếm tài sản, dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất... giúp bà con tháo dỡ, di dời 5 nhà đến nơi an toàn; hỗ trợ một điểm trường mầm non bị ngập.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn để giúp bà con ổn định cuộc sống sớm nhất", trung tá Quyết nhấn mạnh.

Những ngôi nhà bị ảnh hưởng được bộ đội tháo ra để tận dụng làm nhà mới ẢNH: HUY CƯỜNG

Tuy vậy, việc tháo dỡ rất khó khăn khi hiện trường nhiều bùn đất và vật sắc nhọn. Có chiến sĩ đã bị thương, phải chăm sóc y tế. ẢNH: HUY CƯỜNG