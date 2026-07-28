Bộ đôi Lynk & Co 06 và 08 ưu đãi hơn 100 triệu trong mùa du lịch

Mùa hè thường gắn với những chuyến du lịch gia đình, hành trình về quê hay các hoạt động dã ngoại cuối tuần. Bên cạnh lựa chọn điểm đến, người dùng ô tô cũng quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành đường dài, mức độ tiện nghi và những công nghệ có thể hỗ trợ người lái trong suốt chuyến đi.

Đón đầu nhu cầu này, Lynk & Co Việt Nam triển khai chương trình "Hè vi vu, chốt xe đúng gu" từ 15.7.206 tới 31.8.2026, áp dụng cho Lynk & Co 06 phiên bản cốp điện, cùng hai phiên bản Lynk & Co 08 EM-P Pro và Halo. Tùy từng dòng xe, khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí ban đầu, tặng phụ kiện hoặc bộ sạc, với tổng giá trị ưu đãi cao nhất vượt mốc 100 triệu đồng.

Ưu đãi mạnh chi phí sở hữu và sử dụng xe

Cụ thể, Lynk & Co 06 phiên bản cốp điện hiện có giá niêm yết 689 triệu đồng. Khách mua xe trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi được hỗ trợ voucher phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Chính sách này giúp giảm một phần chi phí ban đầu, đồng thời tạo điều kiện để người dùng có thể trang bị thêm những phụ kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Không chỉ giảm tiền mặt, chương trình khuyến mãi còn mang đến nhiều quyền lợi cho khách mua Lynk & Co 06 và 08

Đáng chú ý, ưu đãi nổi bật nhất thuộc về Lynk & Co 08 EM-P Pro. Phiên bản có giá niêm yết 1,299 tỉ đồng, nhưng khách hàng được hỗ trợ 100 triệu đồng lệ phí trước bạ, tặng một bộ sạc cầm tay công suất 3,5 kW và một bộ sạc treo tường 7 kW. Riêng bộ sạc treo tường có giá trị quy đổi 5 triệu đồng, qua đó đưa tổng giá trị ưu đãi vượt mức 100 triệu đồng. Trong khi đó, bản 08 EM-P Halo giá 1,389 tỉ đồng, người mua xe được tặng hai bộ sạc tương tự cùng khoản hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Nếu khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp giảm áp lực tài chính khi đưa xe vào sử dụng, các thiết bị sạc lại tăng tính chủ động trong quá trình vận hành. Bộ sạc treo tường phù hợp để lắp đặt cố định tại nhà, trong khi sạc cầm tay có thể mang theo khi di chuyển đến những nơi có nguồn điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Chưa hết, ngoài các quyền lợi trực tiếp, khách mua Lynk & Co 06 và 08 trong tháng 7, 8.2026 còn được tham gia chương trình quay số. Mỗi dòng xe có hai giải đặc biệt là chuyến du lịch Trung Quốc 5 ngày 4 đêm dành cho hai người lớn, trị giá 70 triệu đồng mỗi giải và không quy đổi thành tiền.

Hai lựa chọn cho những hành trình khác nhau

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ, Lynk & Co 06 sở hữu kích thước gọn gàng, phù hợp với việc đi lại hằng ngày trong đô thị, nhưng vẫn có đủ sức mạnh cho những chuyến đi xa. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, sản sinh công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ độ ổn định và sự êm ái khi xe đi qua nhiều dạng mặt đường.

Lynk & Co 06 hướng đến người trẻ và gia đình nhỏ, nổi bật với thiết kế linh hoạt, cốp điện cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái



Khoang lái của Lynk & Co 06 được bố trí màn hình thông tin 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Xe có hệ thống lọc không khí, nhiều hộc chứa đồ cùng sáu vị trí cấp nguồn. Đặc biệt, giao diện màn hình tiếng Việt cũng đã được triển khai trên hệ thống, giúp việc theo dõi và điều chỉnh tính năng trực quan hơn.

Về an toàn, mẫu SUV đô thị này tích hợp 17 tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Trong đó có ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, camera 540 độ kết hợp bốn cảm biến lùi... Các công nghệ này phát huy giá trị trong nhiều tình huống, từ xoay xở tại bãi đỗ chật hẹp đến giữ khoảng cách với phương tiện phía trước trên đường trường.

Nếu Lynk & Co 06 thiên về sự linh hoạt, thì Lynk & Co 08 EM-P phù hợp hơn với khách hàng ưu tiên không gian, sự thoải mái và khả năng vận hành đường dài. Hệ truyền động plug-in hybrid EM-P kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm.

Lynk & Co 08 EM-P phù hợp với gia đình thường xuyên đi xa nhờ không gian tiện nghi, hệ truyền động mạnh và phạm vi hoạt động dài

Xe trang bị bộ pin dung lượng 39,6 kWh cho phép di chuyển thuần điện tối đa 200 km, trong khi tổng phạm vi kết hợp xăng và điện được công bố lên đến 1.400 km. Nhờ đó, người dùng có thể ưu tiên vận hành bằng điện trong sinh hoạt thường ngày nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt của động cơ xăng trên những tuyến đường dài.

Khả năng cấp điện V2L công suất 3,3 kW cũng giúp Lynk & Co 08 trở thành nguồn điện di động cho một số thiết bị trong các chuyến cắm trại, dã ngoại. Bên trong, xe được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W trên cả hai phiên bản.