Bộ đôi Mazda2 và Mazda CX-3 thu hút khách hàng

Bộ đôi Mazda2 và Mazda CX-3 thế hệ mới tiếp tục tạo nên sức hút trên thị trường ô tô nhờ thừa hưởng các giá trị cốt lõi của thương hiệu Mazda với thiết kế bắt mắt, độc đáo, tiết kiệm nhiên liệu cùng công nghệ Skyactiv tối ưu hiệu năng. Đây cũng là bộ đôi có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc, đa dạng phiên bản, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lần đầu sở hữu xe.

Mazda2 là mẫu Sedan năng động và cá tính

Mazda2 - Năng động và cá tính có giá bán cạnh tranh trong phân khúc chỉ từ 420 triệu đồng cùng hai tùy chọn kiểu dáng Sedan và Sport trang bị số tự động (AT) trên tất cả phiên bản. Mazda2 sở hữu thiết kế theo xu hướng mới "Less is more", tinh giản nhưng hiện đại. Không gian xe được thiết kế đối xứng và hướng về người dùng với các chi tiết được bố trí khoa học. Xe cũng mang đến tầm nhìn thoáng, góc quan sát tốt giúp hạn chế điểm mù, tạo cảm giác an tâm cho người lái. Mazda2 trang bị gói an toàn thông minh với các tính năng cao cấp như cân bằng điện tử; cảnh báo điểm mù BSM; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Ngoài ra, xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.570 mm, bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5m, cùng công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vận hành linh hoạt ngay cả trong đô thị đông đúc.

Mazda CX-3 mẫu SUV đô thị với giá bán chỉ từ 529 triệu đồng

Mazda CX-3 - Sang trọng và tiện nghi, hiện đang trở thành xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị với giá bán chỉ từ 529 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Mazda CX-3 sở hữu thiết kế năng động và thể thao hơn với trang bị mâm 18 inch, cửa sổ trời. Không gian nội thất tinh giản, sang trọng với chất liệu chọn lọc tỉ mỉ, các chi tiết được bố trí khoa học, tạo cảm giác đồng điệu giữa xe và người sử dụng. Xe trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình hiển thị tốc độ trên kính HUD; kết nối Apple Carplay và Android Auto; lẫy chuyển số sau vô lăng; gương chiếu hậu chống chói tự động; hệ thống điều hòa tự động. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị phanh tay điện tử đảm bảo an toàn khi dừng, đỗ xe và chế độ lái Sport mang đến trải nghiệm lái thể thao. Mazda CX-3 còn sở hữu các công nghệ an toàn vượt trội như: cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố SCBS -F/R; cảnh báo tập trung DAA…

Mazda CX-3 đang trở thành xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị

Với chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cùng hệ thống hơn 100 showroom, đại lý trên toàn quốc, Mazda mang đến sự an tâm và thuận tiện cho khách hàng. Hiện tại, các mẫu xe Mazda đang có sẵn nhiều màu sắc và giao ngay cho khách hàng để phục vụ dịp nghỉ lễ và mùa du lịch hè sắp tới.