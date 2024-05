Baek In Hyuk được xem là nhân tố gây cười lớn nhất của Cõng anh mà chạy. Đặc biệt, nhiều cảnh phim hài hước của Baek In Hyuk và Ryu Sun Jae hay giữa Baek In Hyuk với các nhân vật khác đều gây sốt mạng xã hội