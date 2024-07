Bộ đôi ‘quái vật' 850 tấn bắt đầu đào ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 30.7, tại ga S9 - Kim Mã (Q.Ba Đình, Hà Nội), Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cùng tư vấn và nhà thầu khởi công khoan hầm bằng bộ đôi "quái vật" TBM (Tunnel Boring Machine) cho đoạn đi ngầm của Dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội.



"Quái vật" TBM được huy động tham gia thi công 4 km ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội KHẮC HIẾU

Bộ đôi máy TBM được sản xuất bởi hãng Herrenkecht (Đức), gồm TBM1 và TBM2 được thiết kế riêng cho dự metro Nhổn - Ga Hà Nội. Máy TBM có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.

Theo MRB, trước đó, các bộ phận của robot đào hầm được vận chuyển về cảng Hải Phòng (TP.Hải Phòng). Để có thể đưa máy xuống lòng đất ở ga ngầm S9 - Kim Mã, MRB và các nhà thầu dùng cần cẩu nặng 500 tấn đưa dần từng bộ phận xuống tầng đáy của ga để lắp ráp.

Robot đào hầm là một cỗ máy lớn với nhiều bộ phận phức tạp như đầu cắt, khiên đào, tay trộn, buồng điều áp, xi lanh đẩy, hệ thống vận chuyển đất thải... Vì vậy, việc vận chuyển và lắp đặt mất rất nhiều thời gian.

Theo kế hoạch, máy đào TBM1 khoan từ ga S9 - Kim Mã ở độ sâu 17,8 m. Khi TBM1 khoan khoảng 200 m thì máy TBM2 sẽ bắt đầu khoan. Sau khi hoàn thành 240 m ngầm đầu tiên, các máy khoan hầm sẽ tăng tốc đến tốc độ tiêu chuẩn khoảng 10 m/ngày để tiếp cận các ga tiếp theo.

Dự kiến việc đào ngầm 4 km (đoạn từ khách sạn Daewoo đến trước ga Hà Nội) sẽ kéo dài 16 tháng. Tổng số nhân sự được huy động thực hiện công việc thi công ngầm là hơn 150 người, trong đó có những công tác chính như vận hành máy TBM, cánh tay robot lắp vỏ hầm, thay đầu cắt...

Song song với quá trình thi công tuyến hầm bằng TBM, các hạng mục khác của đoạn tuyến ngầm (dốc hạ ngầm, các ga ngầm, gara và đường chuyển làn) được tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.

Trên toàn tuyến hiện có 6 tòa nhà thuộc diện phải phá dỡ, 42 tòa nhà thuộc diện tạm cư 1 tháng. MRB đã hoàn thành công tác chi trả chi phí đền bù, tạm cư cho các hộ dân đang tiến hành phá dỡ tòa nhà thuộc diện phải phá dỡ đầu tiên theo đúng kế hoạch. Tất cả các hộ dân đều đã ký biên bản thỏa thuận và biên bản cam kết sẽ bàn giao nhà theo kế hoạch thi công.

Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty CP FECON (đơn vị vận hành 2 máy đào TBM), thi công hầm bằng máy TBM là công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Do địa chất Hà Nội có nhiều loại đất hỗn hợp và tuyến hầm chủ yếu đi trong lớp đất sét pha, phức tạp hơn so với đất sét bùn như dự án metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM). Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội thi công đoạn đi ngầm dài hơn nhiều so với metro Bến Thành - Suối Tiên, do đó việc sử dụng dòng máy cân bằng áp lực (EPB) như bộ đôi TBM là phù hợp.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài là 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km. Lộ trình của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, gồm: điểm đầu Nhổn - theo QL32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - nút giao với Vành đai 3 - Cầu Giấy (nút giao với Vành đai 2) - Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám - ga Hà Nội (trên đường Trần Hưng Đạo). Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015. Sau nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến tuyến hoàn thành vào năm 2027. TP.Hà Nội cũng chưa chốt thời gian hoàn thành cho đoạn trên cao, dù mới đây Chính phủ đã yêu cầu phải hoàn thành vào ngày 28.7 vừa qua.