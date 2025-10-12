Bộ đôi Sinh Lời VIB, giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Đánh thức lợi ích dòng tiền

Theo bà Tường Nguyễn - Phó tổng giám đốc VIB, giải pháp Bộ đôi Sinh lời mà ngân hàng vừa ra mắt là một bước tiến chiến lược của VIB trong sứ mệnh đánh thức lợi ích dòng tiền, thúc đẩy tư duy làm chủ từng đồng vốn của người Việt. Theo đó, mỗi đồng vốn dù chưa sử dụng hoặc đã sử dụng đều mang trong mình năng lực sinh lời. “Nếu tài khoản Siêu Lợi Suất đã giúp người dùng hình thành khái niệm về việc dòng tiền nhàn rỗi có thể tự vận động và sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, thì thẻ thanh toán Smart Card chính là cách để các giao dịch online được hoàn tiền đến 5%. Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng thường xuyên sở hữu dòng tiền lưu động trong tài khoản không chỉ được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%, mà còn kích hoạt một xu hướng tài chính mới chủ động hơn, thông minh hơn và có kiểm soát hơn”, bà Tường cho biết thêm.

Bộ đôi Sinh lời VIB mang lại lợi ích cộng gộp đến 9,3% N.B

Kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất với thẻ thanh toán Smart Card, khách hàng sẽ có một bộ giải pháp được thiết kế từ sự thấu hiểu, tạo ra lợi ích kép ngay từ chính dòng tiền nhàn rỗi và các giao dịch chi tiêu online.

Cú hích chiến lược, đưa người Việt vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới

Trong một kỷ nguyên mà dòng tiền cần được vận động linh hoạt và hiệu quả, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên. Việc biết tận dụng từng khoản tiền để tạo ra giá trị kép sẽ trở thành kỹ năng tài chính thiết yếu. Bộ đôi Sinh lời của VIB không chỉ là một bộ giải pháp tài chính, mà là đòn bẩy giúp mỗi cá nhân bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới, nơi mọi đồng vốn đều được khai thác đúng lúc, đúng cách.

Bộ đôi Sinh lời VIB cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành tài chính khi tiên phong đặt ra một khái niệm sinh lời mới: một đồng vốn nhỏ lại có thể tạo ra hai luồng lợi ích - vừa sinh lãi, vừa được hoàn tiền. Đây là cú chuyển đổi về tư duy, thay vì phải lựa chọn giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời, người dùng nay có thể sở hữu cả hai trong cùng một giải pháp.

Bộ đôi Sinh lời là thành quả từ quá trình VIB liên tục bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày. Cả hai sản phẩm đều được phát triển trên nền tảng MyVIB - Ngân hàng số sáng tạo bậc nhất VN 2024, ứng dụng các công nghệ hiện đại như Cloud, Big Data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa dòng tiền theo hành vi tiêu dùng thực tế của từng người dùng. Để sở hữu giải pháp sinh lời cả đôi đường này, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.

Với Bộ đôi Sinh lời, VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại VN. Bộ đôi này không chỉ mở ra bước tiến trong trải nghiệm tài chính số, mà còn định hình lại tư duy sinh lời trong xã hội hiện đại, dòng tiền không thể ngủ quên, mà cần được chuyển động một cách thông minh để tạo ra giá trị liên tục.