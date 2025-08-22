Bộ đôi smartphone Redmi Note 15 Pro ra mắt, trang bị pin khủng

Được Xiaomi định vị là dòng sản phẩm bền bỉ và thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay, Redmi Note 15 Pro và 15 Pro+ đều được chú trọng vào khả năng chống rơi, chống nước và thời lượng pin, đồng thời đáp ứng nhu cầu về hiệu năng và chụp ảnh.

Redmi Note 15 Pro có giá từ 210 USD ẢNH: XIAOMI

Cả Redmi Note 15 Pro và Pro+ đều sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch 1,5K với độ phân giải 2.772 x 1.280 pixel, cung cấp độ sáng tối đa lên đến 3.200 nit và hỗ trợ tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Ngoài ra, màn hình còn tích hợp công nghệ làm mờ PWM 3840Hz, HDR10+, Dolby Vision và độ phủ DCI-P3 giúp tái tạo hình ảnh sống động.

Nhiều tính năng nổi bật trên bộ đôi smartphone mới từ Xiaomi

Về hiệu năng, trong khi Redmi Note 15 Pro được trang bị chip Dimensity 7400 Ultra, Redmi Note 15 Pro+ sở hữu chip Snapdragon 7s Gen 4 lần đầu tiên trên dòng Redmi Note. Cả hai thiết bị đều chạy trên HyperOS 2 dựa trên nền tảng Android 15 cùng nhiều tính năng cải tiến cho khả năng chụp ảnh và đa nhiệm.

Redmi Note 15 Pro+ có giá từ 280 USD ẢNH: XIAOMI

Redmi Note 15 Pro trang bị cảm biến Sony LYT-600 50 MP với khẩu độ f/1.5 và tính năng chống rung quang học (OIS), kết hợp camera siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP. Trong khi đó, Redmi Note 15 Pro+ được nâng cấp với cụm ba camera, bao gồm cảm biến chính Light Fusion 800 50 MP, camera tele 50 MP và camera siêu rộng 8 MP. Cả hai sản phẩm đều hỗ trợ quay video 4K và nhiều tính năng AI sáng tạo.

Về pin, bộ đôi này được Xiaomi trang bị thỏi pin 7.000 mAh lớn nhất trong dòng Redmi Note. Phiên bản Pro hỗ trợ sạc nhanh 45W, trong khi Pro+ hỗ trợ sạc nhanh 90W. Chúng đều mang lại khả năng sạc ngược 22,5W cho phép sạc nhanh các thiết bị khác. Mặc dù pin lớn nhưng Redmi Note 12 Pro chỉ dày 7,8 mm, mỏng hơn bề dày 8,2 mm trên bộ đôi iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra có pin nhỏ hơn nhiều.

Cả Redmi Note 15 Pro và 15 Pro+ đều được trang bị kính cường lực Xiaomi Dragon Crystal Glass và đã vượt qua bài kiểm tra thả rơi từ độ cao 2 mét. Chúng đạt chuẩn chống nước IP66, IP68, IP69 cũng như chứng nhận chất lượng 5 sao của TÜV SÜD. Người dùng được cung cấp các tính năng kết nối 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 và GPS cải tiến.

Xiaomi mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn màu sắc khi mua Redmi Note 15 Pro và 15 Pro+, bao gồm đen, tím, trắng và xanh lam. Sản phẩm hiện mới chỉ bán ra tại Trung Quốc với giá khởi điểm đối với Redmi Note 15 Pro là 210 USD (8/256 GB) và Redmi Note 15 Pro+ là 280 USD (12/256 GB).