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    Bộ đội Tây Ninh xây sân tập thể dục tặng giáo dân Bắc Hòa

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Ngày 30.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh khởi công công trình dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tặng giáo xứ Bắc Hòa (xã Hậu Thạnh).

    Ngày 30.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh khởi công công trình dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tặng giáo xứ Bắc Hòa. Công trình là sợi dây gắn kết lực lượng vũ trang với đồng bào Công giáo địa phương.

    Dự lễ khởi công có thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 

    Bộ đội Tây Ninh xây sân tập thể dục tặng giáo dân Bắc Hòa- Ảnh 1.

    Thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

    ẢNH: B.B

    Về phía Giáo hội Công giáo có linh mục Phạm Minh Thanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tây Ninh, Hạt trưởng Giáo hạt Tân An. 

    Công trình nằm trong khuôn viên giáo xứ Bắc Hòa (ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) rộng khoảng 200 m2. Theo thiết kế, công trình có 15 bộ dụng cụ thể dục thể thao. Nền được lát gạch chống trơn trượt. Kinh phí do Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đảm nhận.

    Phát biểu tại lễ khởi công, thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc chăm lo đời sống người dân. Theo ông, đây là tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và là việc làm thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh.

    Bộ đội Tây Ninh xây sân tập thể dục tặng giáo dân Bắc Hòa- Ảnh 2.

    Sân tập thể thao là công trình gắn kết tình quân dân thêm bền chặt

    ẢNH: BẮC BÌNH

    Thượng tá Ngô Khánh cho biết công trình là một việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đến sức khỏe, đời sống tinh thần của bà con giáo dân.

    Công trình đặt ngay trong khuôn viên nhà thờ. Bộ đội góp sức xây dựng, giáo xứ đón nhận và sử dụng. Khi hoàn thành, sân tập giúp giáo dân và người dân địa phương rèn sức khỏe luyện thường xuyên. Đây cũng là nơi bà con gặp gỡ, giao lưu. Tình làng nghĩa xóm, tình quân - dân nhờ đó thêm bền chặt.


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