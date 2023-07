Bộ đội Việt Nam gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc: 'Nếu có thể, mong con cứ đi'

Sáng 29.6, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đoàn chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 làm lễ xuất quân để lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại tại khu vực Abyei và phái bộ Nam Sudan.

Nhiều chiến sĩ trong đoàn đã lên đường đi làm nhiệm vụ lần thứ 2, thứ 3 và luôn sẵn sàng đi thêm trong các đợt tiếp theo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên các chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ĐỘC LẬP

Quay lại vì những điều dang dở

Tại lễ xuất quân, mọi người xúc động trước những cái ôm, giọt nước mắt chia tay của các chiến sĩ lần đầu đến vùng đất xa xôi làm nhiệm vụ quốc tế. Giữa đông người, có một chiến sĩ ngồi một mình, nhìn rất lâu vào tấm thẻ lên máy bay. Đó là bếp trưởng của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Đinh Minh Kỳ, người đã lần thứ 3 đi Nam Sudan thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Anh Kỳ kể, lần đầu tiên anh được khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình là khi cùng đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi Nam Sudan. Lần đầu đến nơi xa làm nhiệm vụ, anh gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những điều chưa trọn vẹn trong công việc. Do đó, đến đợt thứ 2, anh tiếp tục xung phong đi Nam Sudan để hoàn thành tốt hơn trách nhiệm cao cả của mình.

Đợt thứ 3 đi cùng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 này, anh Kỳ lên đường thay thế đồng đội không đi được vì lý do sức khỏe: "Lần nào đi, tôi cũng luôn tự hào vì được khoác lên mình bộ đồng phục gìn giữ hòa bình, vui vì luôn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện đi nhiều lần. Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã trực tiếp động viên gia đình, vợ con để tôi an tâm làm nhiệm vụ".

Bếp trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Đinh Minh Kỳ lần thứ 3 đi Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc PHAN THU HOÀI

Cách đó không xa, thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội công binh số 2 đang dặn dò những chiến sĩ trẻ. Đây cũng là lần thứ 2 thượng tá Hưng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Được biết, Đội công binh số 2 sẽ đến Abyei, khu vực tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan.

Theo thượng tá Hưng, việc lên đường lần thứ 2 hay thứ 3 không phải là con số, mà là tấm lòng của bộ đội Việt Nam, với mong muốn giúp đỡ người dân phải chịu nhiều thiệt thòi do tranh chấp, bất ổn.

"Sau khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tôi càng hiểu thêm người dân ở nơi có xung đột vất vả và khổ cực như thế nào. Tôi biết rằng mình không thể nào mang lại hòa bình cho người dân ở đó được, nhưng ít nhất có thể giúp họ có cuộc sống ổn định hơn", Đội trưởng Đội công binh số 2 chia sẻ.

Thành viên Đội công binh Việt Nam trong quá trình sửa thuyền sắt giúp người dân Abyei CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH VIỆT NAM

Trung tá Phạm Văn Hảo là người có 3 lần lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với các vị trí, nhiệm vụ khác nhau. Lần thứ nhất, anh đảm nhận vị trí sĩ quan quan sát viên quân sự; lần thứ 2, anh là Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3; lần này, anh tiếp tục đi với cương vị Phó đội trưởng Đội công binh số 2.

Theo trung tá Hảo, ngoài nhiệm vụ chính trị, quân sự, hậu cần..., đội công binh được giao nhiệm vụ xây dựng hình ảnh uy tín của con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó nổi bật là công tác dân vận.

"Đội công binh rất may mắn khi được tiếp xúc gần gũi với người dân để hỗ trợ họ xây dựng trường học và các công trình an sinh xã hội, giúp dân khoan giếng, làm đường... Ở một khu vực xung đột với tình hình an ninh bất ổn, khó lường, bộ đội Việt Nam với hình ảnh thân thiện, chân thành, luôn được người dân địa phương thương và yêu quý", trung tá Hảo chia sẻ.

Trung tá Phạm Văn Hảo, Phó đội trưởng Đội công binh số 2 PHAN THU HOÀI

Dự kiến Đội công binh số 2 sang thay thế Đội công binh số 1, sẽ hướng tới các hoạt động dạy nghề như nông nghiệp, xây dựng cơ bản… cho người dân địa phương.

Khi PV Thanh Niên chúc sức khỏe trung tá Phạm Văn Hảo để chuẩn bị lên đường đi Abyei, anh Hảo cười: "Đi mấy lần rồi, tôi chưa bao giờ cho gia đình ra sân bay tiễn. Một phần vì sợ người nhà xúc động, một phần vì biết mình vẫn sẽ tiếp tục đi trong các đợt tiếp theo".

'Nếu có thể, mong con cứ đi'

Đến tiễn con trai đi Nam Sudan từ sớm, bà Trịnh Thị Hồng Thưởng, 79 tuổi, mẹ của bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đặc biệt xúc động. Theo bà Thưởng, đây không phải lần đầu tiên con trai đi xa, chỉ có lần này điểm đến là Nam Sudan, khu vực có nhiều khó khăn, nguy hiểm.

"Tôi rất tự hào về con trai vì có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc. Tôi biết con sẽ còn xung phong đến những nơi khó khăn hơn thế nữa nên sẽ luôn ủng hộ con hết mình. Nếu có thể, mong con cứ đi", bà Thưởng chia sẻ.

Gia đình, người thân ra sân bay tiễn các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ ĐỘC LẬP

Thay bố mẹ đến tiễn cháu là trung úy Phạm Hữu Phú Đức, kỹ thuật viên điện nước của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 lên đường đi Nam Sudan, ông Phạm Đăng Rạng liên tục nắm tay cháu mình dặn dò.

Ông Rạng cũng là quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam nên khi biết trung úy Đức tham gia vào lực lực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, gia đình rất ủng hộ, động viên, tạo mọi điều kiện để anh lên đường làm nhiệm vụ.

"Gia đình mong cháu sang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình chấp hành nghiêm nội quy, quy định của đơn vị. Rất hy vọng sau một lần trải nghiệm cũng như đi thực hiện nhiệm vụ về, cháu sẽ trưởng thành và vững chãi hơn. Mong 1 năm sau khi hết đợt này, cháu vẫn còn khát khao đi thêm nhiều đợt khác để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc", ông Rạng chia sẻ.