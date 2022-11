Bộ GD-ĐT đề xuất giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi

Khoảng 40% giáo viên nghỉ việc là ở bậc mầm non

Tại cuộc hội thảo về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 22.11, ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết hiện nay, toàn quốc thiếu 106.945 giáo viên (GV), trong đó, riêng bậc mầm non thiếu tới 44.068 GV.

Về tình trạng GV nghỉ việc, theo ông Tuấn Anh, năm vừa qua cả nước có 16.000 GV nghỉ việc, riêng cấp học mầm non chiếm số lượng lớn nhất với khoảng 40%.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết thêm, theo quy định hiện hành, tỷ lệ GV/lớp ở bậc mầm non các trường công lập (chỉ tính GV biên chế) định mức là 2,2 GV/lớp. Tuy nhiên ở tất cả các vùng miền trên cả nước đều không đạt được tỷ lệ này. Tỷ lệ GV/lớp bình quân toàn quốc là 1,76. Trong đó, đồng bằng sông Hồng 1,93; miền núi phía Bắc 1,58; Bắc Trung bộ 1,70; Tây nguyên 1,60; Đông Nam bộ 2,0; đồng bằng sông Cửu Long 1,74.

Tỷ lệ GV mầm non đạt chuẩn theo luật Giáo dục 2019 bình quân toàn quốc đạt 77,6%. Trong đó, đồng bằng sông Hồng 77,6%; miền núi phía Bắc 84,4%; Bắc Trung bộ 79,6%; Tây nguyên 70,5%; Đông Nam bộ 65,7%; đồng bằng sông Cửu Long 83,2%.

Sửa quy định theo hướng giảm chứng chỉ, giảm tuổi nghỉ hưu

Vẫn theo ông Phạm Tuấn Anh trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện một loạt các công việc nhằm sửa đổi chính sách theo hướng bảo đảm quyền lợi của GV mầm non.





Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16.3.2015 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cụ thể, sẽ điều chỉnh cách tính định mức từ tỷ lệ GV/lớp sang tỷ lệ GV/trẻ; điều chỉnh về số lượng nhân viên trường học theo số lượng điểm trường lẻ của trường.

Bộ cũng sửa đổi Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo hướng bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; giảm chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (mỗi cấp học có 1 chương trình bồi dưỡng và có 1 chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp); giảm thời gian giữ hạng GV mầm non hạng 3 lên hạng 2 từ 9 năm xuống còn 3 năm…

Sửa đổi Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng bỏ quy định về chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên; giao thẩm quyền công nhận hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên cho sở GD-ĐT,…

Đáng chú ý, ông Tuấn Anh cho rằng hiện nay quy định về tuổi nghỉ hưu của GV mầm non là 60 tuổi là không phù hợp với đặc thù lao động của nhà giáo cấp học mầm non. Do đó, Bộ GD-ĐT phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất cho phép giữ tuổi nghỉ hưu với GV mầm non là 55 tuổi.