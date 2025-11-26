Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
26/11/2025 15:51 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để phù hợp với Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu và chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ dư luận xã hội.

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay. 

Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng, cập nhật các xu thế giáo dục ngôn ngữ hiện đại.

Bộ GD - ĐT điều chỉnh Khung năng lực ngọai ngữ phù hợp với chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

ẢNH: N.L

Theo đó, Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, góp phần bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Các mô tả năng lực cho từng kỹ năng được bổ sung và cụ thể hóa, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu cho các nhà quản lý, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

Dự thảo cũng bổ sung bậc "tiền bậc 1" (Pre-A1), theo lý giải của Bộ GD-ĐT, nhằm giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi nhỏ (mầm non, tiểu học) tại Việt Nam hiện nay.

Đồng thời, khung năng lực mới tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế đang tham chiếu khung năng lực mới, đặc biệt đối với tiếng Anh.

Bộ GD-ĐT cho rằng, dự thảo thông tư được xây dựng phù hợp với tinh thần của Quyết định 2371 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam nếu được ban hành sẽ là căn cứ để triển khai giảng dạy, đánh giá và phát triển các chương trình ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục.

Bao nhiêu trường được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc?

Bao nhiêu trường được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc?

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cập nhật đến tháng 4.2024.

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai Bộ GD-ĐT
