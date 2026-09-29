Bộ GD-ĐT: Không cấm học viên thạc sĩ chính quy làm việc toàn thời gian

Trước một số thông tin cho rằng "học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian", sáng nay 29.9, Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng làm rõ nội dung trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Theo Bộ GD-ĐT, cách thông tin này là chưa chính xác về phạm vi áp dụng do chưa đối chiếu đầy đủ dự thảo với các quy định và chính sách học bổng hiện hành.

Theo khoản 1 điều 3 Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT, các trường đại học vẫn giữ quyền quyết định hình thức tổ chức đào tạo cũng như kế hoạch học tập ẢNH: QUÝ HIÊN

Cụ thể, dự thảo không hề sửa đổi quy định tại khoản 1 điều 3 (Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT). Các cơ sở đào tạo vẫn giữ quyền quyết định hình thức tổ chức đào tạo cũng như kế hoạch học tập và công khai để người học lựa chọn.

Việc bổ sung yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và "không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác" thực chất chỉ đặt trong phạm vi một nhóm đối tượng cụ thể.

Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ GD-ĐT chỉ sửa điểm a khoản 3 điều 3, không sửa các nội dung khác trong điều 3 ẢNH: QUÝ HIÊN

Đó là những trường hợp đào tạo thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian gắn với việc nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP (mức hỗ trợ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng).

Bộ GD-ĐT khẳng định không có cơ sở để diễn giải quy định này thành lệnh cấm áp dụng cho mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng nhận học bổng.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời rà soát lại cách bố cục và diễn đạt để văn bản khi hoàn thiện sẽ thể hiện rõ ràng đối tượng, điều kiện áp dụng.

Cơ quan này lưu ý việc truyền thông chính sách cần tránh tình trạng đọc một cụm từ trong trường hợp cụ thể rồi suy rộng thành chính sách áp dụng cho toàn bộ người học.

Những ai không được làm việc toàn thời gian khi học thạc sĩ?

Trước đó, ngày 17.9, Bộ GD-ĐT đã công bố trên website của bộ dự thảo các thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ đại học, sau đại học. Sau thời điểm đó, dư luận chủ yếu khai thác nội dung liên quan tới tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, chiều 29.9, một số báo đưa tin về việc sửa đổi thông tư tuyển sinh sau đại học với nội dung Bộ GD-ĐT đề xuất không được làm việc toàn thời gian khi học thạc sĩ chính quy.

Trên thực tế, khoản 1 điều 3 Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định như sau: "Cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình đào tạo, bảo đảm tuân thủ quy định của luật Giáo dục đại học, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo và các quy định của quy chế này".

Còn dự thảo mà Bộ GD-ĐT công bố ngày 17.9 không sửa đổi một nội dung trên, mà chỉ bổ sung nội dung điểm a khoản 3 điều 3. Trong đó, yêu cầu trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian thì người học không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.

"Trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian" mà Bộ GD-ĐT nhắc đến trong dự thảo là đối tượng được quy định trong Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, có 2 loại chương trình người học được hưởng học bổng. Loại thứ nhất là tất cả 15 nhóm ngành đào tạo STEM được ghi rõ trong phụ lục Nghị định 179. Loại thứ 2 là các chương trình đào tạo tài năng và chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn thuộc các nhóm ngành theo quy định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Mời quý độc giả xem đầy đủ dự thảo sửa đổi các quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT ở đây; xem đầy đủ Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT ở đây; xem đầy đủ Nghị định 179/2026/NĐ-CP ở đây.