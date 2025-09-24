Bộ GD-ĐT lý giải không trả lương dạy thêm quá 200 tiết/năm học

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra một số lý giải về những điểm mới tại Thông tư 21 quy định về chế độ và tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Bộ GD-ĐT lưu ý, Thông tư 21 có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định để xây dựng quy chế riêng của đơn vị bảo đảm thông tư mới được triển khai ngay từ đầu năm học 2025 - 2026.

Bộ GD-ĐT đưa ra nhiều quy định mới về chế độ làm thêm giờ với giáo viên ẢNH: PHÚC XÁ

Bỏ quy định chỉ trả tiền lương dạy thêm giờ nếu thiếu giáo viên

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ tại khoản 6 điều 3 Thông tư liên tịch số 07: "Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt...".

Lý giải việc bỏ quy định này, Bộ GD-ĐT cho rằng, trên thực tế số lượng nhà giáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hầu như thấp hơn số lượng nhà giáo theo định mức quy định của Bộ GD-ĐT, mức quy định nhằm bảo đảm triển khai chương trình giáo dục trên cơ sở đủ chế độ làm việc của nhà giáo.

Bên cạnh đó, với đặc thù giảng dạy theo môn học, nên dù tổng số giáo viên đủ theo định mức, nhưng khi tính theo môn học vẫn xảy ra tình trạng có môn thừa, môn thiếu giáo viên; đối với môn thiếu, giáo viên phải dạy thêm giờ.

Ngoài ra, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp phải làm việc trực tiếp ở trường từ 6 giờ 30 đến 18 giờ tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 tiếng mỗi ngày).

Như vậy, dù cơ sở giáo dục có đủ số lượng giáo viên được giao, nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng giáo viên phải dạy nhiều hơn so với định mức tiết dạy quy định mà không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Đảm bảo nhà giáo không bị quá tải

Bộ GD-ĐT cũng cho biết thông tư quy định, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán. Trong đó, tổng số tiết dạy thêm tối đa mà cơ sở giáo dục được thanh toán là tổng số tiết cần triển khai tất cả nhiệm vụ trừ đi tổng số tiết định mức của tất cả giáo viên có mặt thực tế.

Đồng thời, quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết. Điều này thay thế quy định tổng số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ trong một năm học không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật như Thông tư liên tịch số 07 trước đó.

"Quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, phù hợp với quy định của bộ luật Lao động", Bộ GD-ĐT lý giải.

Ngoài ra, thông tư mới cũng bổ sung quy định về trách nhiệm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo dạy biệt phái, dạy liên trường. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả...