Bộ GD-ĐT nêu 3 định hướng điều chỉnh tuyển sinh 2026
Video Giáo dục

Bộ GD-ĐT nêu 3 định hướng điều chỉnh tuyển sinh 2026

Yến Thi
Yến Thi
25/01/2026 16:33 GMT+7

Trong buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai (P.Tam Hiệp, Đồng Nai) do Báo Thanh Niên tổ chức, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nêu một số định hướng điều chỉnh công tác tuyển sinh năm 2026.

GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết từ năm 2021 đến nay công tác tuyển sinh tương đối ổn định, những điều chỉnh chủ yếu từ phía các cơ sở giáo dục ĐH nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng, tuyển đúng, tuyển trúng và năm 2026 cũng không ngoài những yêu cầu trên.

Về định hướng công tác tuyển sinh năm 2026, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH nêu một số định hướng điều chỉnh. Đầu tiên là quy định số lượng nguyện vọng (NV) xét tuyển. Theo ông Thảo, các năm trước, khi không giới hạn số lượng NV thì thường thí sinh (TS) đăng ký tập trung trong khoảng 5-10 NV. "Chúng ta xác định năm tới lắng nghe ý kiến từ các trường ĐH, từ TS để giúp TS đăng NV tập trung, trọng tâm hơn, không lan man", Vụ trưởng nêu định hướng dự kiến điều chỉnh số lượng NV xét tuyển thời gian tới.

Bộ GD-ĐT nêu 3 định hướng điều chỉnh tuyển sinh 2026 - Ảnh 1.

Thứ hai, chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ tháng 7.2025, trong đó có điều chỉnh về địa giới hành chính. Do đó, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh mang tính bắt buộc, đảm bảo thông tin của TS để đúng khu vực đối tượng ưu tiên.

Thứ ba, liên quan đến điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của các trường. Hiện nhiều trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, trong đó có những điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển.

Chi tiết, mời quý vị theo dõi:

Bộ GD-ĐT nêu 3 định hướng điều chỉnh tuyển sinh 2026

