Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất thi lại môn toán ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang?

Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được đề nghị chính thức của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Bộ GD-ĐT trả lời về đề xuất thi lại môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyênTuyên Quang ẢNH: QUYỀN LONG

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại họp báo chiều nay 9.7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh. Ông Cảnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Tuyên Quang có hơn 17.000 thí sinh học lớp 12 ở 92 trường học với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu.

Sau khi nhận được phản ánh về điểm 10 toán bất thường ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã giao tất cả điểm thi rà soát các khâu và tất cả môn thi.

Đồng thời, Sở GD-ĐT chỉ đạo phân tích kết quả thi, đối chiếu học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt điểm cao (từ 9 điểm trở lên) hoặc có chênh lệch lớn với học bạ.

Kết quả kiểm tra điểm thi trung bình ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ, song phù hợp năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp về điểm môn toán.

Tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, môn ngữ văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 điểm, mức chênh lệch là 0,1 điểm so với học bạ. Môn ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, với 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình là 0,31 so với học bạ. Kết quả trên là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi là "bất thường". Cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang xử lý.

Sở GD-ĐT phối hợp Bộ GD-ĐT, cơ quan chức năng rà soát trình cấp thẩm quyền phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Về giải pháp, Sở GD-ĐT đã phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh và học sinh trường chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Sở GD-ĐT báo cáo trình UBND tỉnh bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, có ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Hai bị can còn lại chưa công bố danh tính.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn toán.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi. Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ diễn biến vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất mức độ và hành vi các bị can, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý.